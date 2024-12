Esonero e cambio in panchina: Allegri torna, novità sull’ingaggio

Esonero in arrivo per l’allenatore. Allegri è pronto a firmare, ecco le ultimissime riguardo il futuro del tecnico.

Stare fermo altro tempo potrebbe compromettere la carriera di Massimiliano Allegri che in questi anni ha guidato, con non poche difficoltà, la Juventus. Reduce dall’addio dai bianconeri, in estate non sono arrivate offerte convincenti al mister livornese.

Adesso, a stagione in corsa, qualcosa potrebbe succedere con l’allenatore che ha fretta di tornare in panchina. Il suo entourage è a lavoro per concretizzare il ritorno di Allegri in panchina, svelata la nuova destinazione.

Prima il Benfica poi Turchia e le offerte dalla Premier. Allegri continua ad essere corteggiato da tante società.

L’allenatore, infatti, ha ricevuto nell’ultimo mese tante proposte per tornare a dirigere una squadra di calcio. Il rifiuto, ad alcune offerte, è motivato dal fatto di non volersi allontanare dall’Italia. La Roma poteva essere un opzione per l’allenatore anche se il progetto tecnico dei Friedkin non ha convinto l’allenatore che, ufficialmente, non è mai stato contattato.

La speranza di trovare una nuova squadra in Italia è sempre concreta per Allegri che ha un sogno nel cassetto.

Quale futuro per Massimiliano Allegri?

Ci sono buone possibilità che nel giro della prossima settimana, ad Allegri possa arrivare un’offerta dalla Premier League.

Il West Ham, infatti, è pronto ad esonerare Lopetegui e a prendere un big per la panchina. Ci sono vari profili in lizza con Allegri che è un altro candidato per gli Hammers.

Il tecnico italiano sta valutano attentamente la situazione e l’idea di andare in Inghilterra lo affascina anche se la sua volontà è quella di proseguire in Serie A.

In quale squadra italiana spera di andare Allegri? Ecco tutti i dettagli.

Suggestione Milan per Allegri, il tecnico attende una chiamata

L’ennesima sconfitta in campionato ha aperto un nuovo dibattito sul futuro al Milan di Paulo Fonseca. Ecco perché tornano in giro le voci riguardo il ritorno di Allegri, che è pronto ad abbassarsi l’ingaggio pur di approdare in rossonero.

Lo stipendio percepito alla Juventus negli anni scorsi, da oltre 7 milioni a stagione, è quasi un’upotia per l’allenatore che per la nuova avventura ha deciso di dimezzare il costo del suo ingaggio da allenatore.

Ecco perché adesso si aprono nuovi spiragli per il ritorno sulla panchina del Milan di Allegri. A costi più contenuti, il club può farci un pensierino già a partire da questa stagione.