Chi sarà il successore di Ancelotti al Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non sta vivendo una stagione esaltante, nonostante l’arrivo di Kylian Mbappé.

Le difficoltà sono enormi in questo periodo, sia in Liga che in Champions League e tutto il mondo madrileno è in costante preoccupazione per quello che potrebbe succedere d’ora in avanti. In campionato è momentaneamente fallita la rincorsa al primo posto occupato dal Barcellona, perché dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao la distanza è rimasta la stessa dai blaugrana.

In Champions League va pure peggio perché i Blancos sono al 24esimo posto e in questo momento rischiano di qualificarsi ai sedicesimi di finale dopo tre sconfitte in cinque partite.

Esonero Ancelotti: il Real Madrid cambia allenatore?

La figura di Carlo Ancelotti per il Real Madrid è stata fondamentale negli anni. Il suo lavoro è stato eccezionale per arrivare a vincere altre Champions League e diversi campionati che gli hanno permesso di scrivere nuove pagine di storia.

La situazione di Ancelotti in questo momento non è delle migliori e per questo sta rischiando anche il posto in panchina.

Secondo le ultime notizie, infatti, il Real Madrid pensa all’esonero di Carlo Anceotti. Il tecnico italiano pare aver perso la sua influenza sullo spogliatoio e quindi il suo addio immediato non è più una cosa impossibile.

Addio Ancelotti al Real Madrid: hanno già deciso

Le prestazioni del Real Madrid in questa stagione non stanno per niente andando bene. I Blancos hanno grandi obiettivi ma la situazione sta diventando molto complicata e il rischio è quello di perdere la strada giusta con larghissimo anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il Real Madrid pensa all’esonero di Carlo Ancelotti. Le crepe più profonde sono arrivate dopo la sconfitta ad Anfield contro il Liverpool che ha messo i Galacticos in una posizione davvero scomoda a questo punto della stagione.

Florentino Perez al momento ha perdonato Carlo Ancelotti ma non è da escludere l’esonero qualora dovesse perdere anche la prossima partita in Champions League contro l’Atalanta il prossimo 10 dicembre.

Ancelotti lascia il Real Madrid: due nomi per sostituirlo

L’addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid è solo questione di tempo. Se non dovesse arrivare l’esonero in questi mesi, è molto probabile che alla fine della stagione ci sarà l’addio con una rescissione consensuale, visto che il contratto è in scadenza nel 2026.

Ci sono due nomi per sostituire Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il sogno è Xabi Alonso, che sta facendo miracoli con il Bayer Leverkusen e merita una panchina di un top club. Poi c’è anche la pista che porta a Raul, oggi allenatore del Real Madrid e che può fare subito il salto di qualità.