“Mbappè mandato a quel paese”: si accende la polemica su Ancelotti

Non se la passa benissimo il Real Madrid e non è un buon momento per Carlo Ancelotti. Figurarsi per chi sbaglia anche i gol decisivi.

È stata l’estate di Kylian Mbappè, calciatore che ha scosso l’intero calciomercato con quello che è stato definito il “colpo del secolo”. Eppure, l’impatto avuto dal francese è stato completamente diverso da quello avuto dall’ex numero 7 che arrivò a Madrid proprio nella stessa modalità di Kylian. Prima da numero “nove” e poi da “numero sette”. Da capire se vivrà o meno un futuro da erede vero di Cristiano Ronaldo, ma le premesse non sono poi così buone.

E non sono così buone neppure con Carlo Ancelotti, con i rumors dalla Spagna che non smettono di riguardare proprio il tecnico di Reggiolo, finito anche lui al centro delle critiche. Soprattutto per quanto analizzato dal dirigente Mijatovic, che ha preso voce in merito alla crisi che sta vivendo il Real Madrid tra campionato e Champions League.

Piovono critiche su Ancelotti: “Dovrebbe fare una cosa”

A Cadena Ser, nel corso del programma El Larguero, si è tanto parlato in studio dell’inizio della stagione shock che sta vivendo il Real Madrid e Kylian Mbappè, che non trova feeling vero e proprio con l’ambiente delle Merengues.

L’ex giocatore e attuale dirigente Pedja Mijatovic ha parlato di quello che è il comportamento dei calciatori del Real Madrid, tra i quali in particolar modo Mbappè e Carlo Ancelotti, troppo “morbido” e senza “pugno duro”.

Lo stesso che chiede Mijatovic stesso, così come l’ambiente madrileno in realtà. “Mbappè e i calciatori del Real Madrid dovrebbero essere mandati a quel paese”. Le parole su Ancelotti sono infatti state molto dure e lo stesso allenatore è finito nel ciclone delle critiche in Spagna.

Dura critica su Ancelotti: il commento sulla crisi al Real Madrid

Carlo Ancelotti prova a spegnere le critiche quando, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto in maniera netta quando si è sentito “criticato” dalla stampa italiana. Ma in Spagna non è che se la passi poi così meglio. Tant’è che alla trasmissione in onda in Spagna, Mijatovic ha parlato così di Ancelotti e della crisi del Real Madrid: “Ho la netta sensazione che Ancelotti voglia accontentare tutti, a volte alcuni giovani hanno delle opportunità solo se lo chiedono. Se Ancelotti avesse un conflitto, se usasse il pugno duro, sarebbe meglio. Al Real Madrid c’è bisogno di un allenatore che sia meno pacifista, che mandi a quel paese qualcuno. La squadra deve avere anche queste reazioni che Ancelotti non ha mai. Serve qualcosa di diverso”.

Piovono critiche su Mbappè e Ancelotti: il tecnico rischia l’esonero

Carlo Ancelotti rischia l’esonero perché è chiaro che, il primo a pagare senza risultati, è sempre l’allenatore. Su Mbappè, il dirigente, commenta così il momento vissuto in questo primo scorcio di stagione: “Dà l’impressione di essere un calciatore ansioso, sotto pressione. Vuole dimostrare di essere un supercrack. Deve darsi una calmata, Ancelotti dovrebbe metterlo in panchina. È lui che deve abituarsi a ciò che chiede il Real Madrid, non viceversa”.