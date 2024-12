Ribaltone Ancelotti: tradito e licenziato, torna in Italia

Momento davvero complicato per Carlo Ancelotti che mai come oggi sta vivendo una situazione difficile al Real Madrid e ora si parla anche del suo esonero.

Non arrivano segnali positivi su quella che è l’attuale situazione che riguarda lo storico allenatore italiano e tra i più vincenti della storia, anche di quella del Real Madrid. In questo momento c’è una posizione a forte rischio per Ancelotti che può essere fatto fuori da un momento all’altro.

Arrivano novità in merito a quanto accaduto con Ancelotti che può essere esonerato dal Real Madrid. L’allenatore italiano sta perdendo sempre di più fiducia dopo che nella nuova edizione di Champions League rischia seriamente la qualificazione al prossimo turno. In campionato, invece, già diverse le sconfitte accumulate ed è a 4 punti (ma con una partita in meno) dal primo posto occupato dai rivali del Barcellona.

Real Madrid, esonero Ancelotti: tornerà in Italia

Adesso si parla di quello che può accadere per il futuro di Carlo Ancelotti che può essere esonerato dal Real Madrid e fare la scelta magari di tornare nel proprio paese. Perché ad oggi non ha intenzione di allenare una Nazionale e trasformarsi in commissario tecnico, ma vuole ancora restare quotidianamente sul campo a lavorare.

Arrivano conferme che riguardano la scelta di Carlo Ancelotti che presto potrebbe dover decidere se fare un grande ritorno. Perché Ancelotti può tornare ad allenare in Italia in caso di addio dalla Spagna. L’allenatore rischia l’esonero dal Real Madrid per i recenti risultati di questi ultimi mesi.

A ‘tradire’ Ancelotti al momento sarebbe stato Mbappe che con un altro errore dal dischetto di rigore (dopo quello già in Champions decisivo col Liverpool) ora mette a rischio il futuro dell’allenatore italiano sulla panchina del Real Madrid.

Il francese tanto acclamato e voluto dal tecnico si sta rivelando un vero flop per i tanti errori nei match decisivi che hanno compromesso i risultati, l’ultimo con il ko in campionato contro il Bilbao. Adesso per questo si parla di un possibile esonero di Ancelotti dal Real Madrid e le prossime sfide saranno decisive per salvare la panchina o la rottura definitiva.

Intanto, il futuro di Ancelotti può essere quello di allenare in Italia dal prossimo anno perché tante squadre sognano il suo nome e occhio anche alle situazioni di Roma e Milan, che tra l’altro sono due sue ex squadre del cuore tra carriera da calciatore e allenatore.