Juventus: incontro con l’agente, il difensore ha già accettato

Ci sono delle novità che riguardano l’obiettivo di mercato della Juventus. Incontro con l’agente del difensore, che è pronto a salutare la Germania nel corso della prossima finestra di mercato.

In scadenza con il Leverkusen, il giocatore è finito nella lista della spesa di Giuntoli che è alla ricerca di un rinforzo in difesa in vista della sessione invernale di calciomercato. I bianconeri, infatti, per sopperire all’assenza di Bremer e Cabal, interveranno in quella zona di campo con l’acquisto di un altro centrale.

Inoltre, i bianconeri si stanno concentrando anche per l’attaccante che dovrà arrivare alla Vecchia Signora per sostituire Milik che è ancora indisponibile a causa del problema al ginocchio.

La priorità, comunque, come ribadito anche da Giuntoli, è quella dell’acquisto di un difensore. Ecco le ultimissime riguardo il profilo che intende prendere il direttore dei bianconeri.

Le ultime settimane sono state abbastanza movimentate per la società che ha avuto modo di confrontarsi con alcuni intermediari di mercato.

La sessione invernale, infatti, è assai particolare. Servirà cautela prima di procedere all’acquisto di un calciatore. Inoltre, il budget a disposizione di Giuntoli è limtato: servirà qualche occasione low cost, pronta all’uso, che può fare sin da subito la differenza all’interno della rosa di Motta.

Non saranno ammesse scommesse, come lo scorso anno quando arrivarano Alcaraz e Djalò. Questa volta, infatti, la strategia è diversa.

Incontro con gli agenti: novità sull’obiettivo di mercato della Juventus

Oltre a Skriniar e Antonio Silva, c’è anche un altro difensore che è finito nei radar della Vecchia Signora.

In scadenza di contratto a giugno 2025, la società ha messo nel mirino il difensore del Leverkusen che è divetanto un altro obiettivo di mercato della Juventus.

Il 28enne, infatti, ha deciso di non prolungare con i tedeschi ed è per questo motivo che ha dato mandato ai suoi agenti di trovare un’altra destinazione per il futuro.

Nonostante le voci sulla Juventus, pare che il Barcellona sia in pole per chiudere l’accordo con Tah.

Tah al Barcellona: Juventus beffata

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Jijantes, il ds blaugrana Deco ha raggiunto l’accordo per portare al Barcellona Tah. Il difensore, infatti, può essere il primo rinforzo dei catalani in vista del mercato estivo 2025.

L’intenzione del giocatore è quella di concludere la stagione a Leverkusen per poi lasciare la Germania a parametro zero la prossima estate. Una beffa enorme per la Juventus, che aveva messo nel mirino il tedesco.

Giuntoli, adesso, dovrà puntare su altri obiettivi per il mercato di gennaio.