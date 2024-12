Juventus, pagano la clausola di 30 milioni: regalo di Natale a Motta

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo: Giuntoli ha deciso di fare un regalo enorme a Thiago Motta per il Natale.

I bianconeri hanno obiettivi molto importanti per il futuro e soprattutto la determinazione di tornare a competere per obiettivi di altissimo livello. Quest’estate si è partiti con un nuovo progetto targato Thiago Motta ma fino a questo momento le difficoltà sono state maggiori rispetto alle aspettative e in questo momento i traguardi prefissati sono davvero molto distanti.

Per gennaio sono già pronte delle mosse per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta: Giuntoli sta preparando un regalo di calciomercato.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa per gennaio

La Juventus sta studiando le mosse giuste per riuscire a migliorare la rosa di Thiago Motta e arrivare a obiettivi importanti a fine stagione. Al momento le difficoltà sono tantissime, i gol sono pochi e le vittorie altrettanto e per questo servirà obbligatoriamente qualche innesto sul mercato per riuscire a rendere felice Thiago Motta.

Le difficoltà della Juve sono enormi, sono sempre più difficili da superare e sembra che la lotta per lo Scudetto si stia ormai allontanando sempre di più.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha deciso di fare un regalo anticipato a Thiago Motta.

Juventus, Giuntoli ha la mossa pronta: decisione presa

A più riprese Cristiano Giuntoli ha ribadito che a gennaio ci sarà qualche mossa sul mercato bianconero ma solo se ne varrà la pena e solo se ci sarà qualche occasione da sfruttare. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la prima mosse per il 2025 del direttore bianconero sarà il riscatto di Francisco Conceiçao.

L’attaccante portoghese ha convinto tutti in questi primi mesi in bianconero e ora la Juve vuole riscattarlo definitivamente e renderlo a tutti gli effetti un calciatore a disposizione di Thiago Motta. Il suo prestito in estate era stato pagato 7 milioni di euro e ora è pronto il riscatto.

Giuntoli vuole dare un segnale importante a Thiago Motta, regalandogli anticipatamente Conceiçao. Così facendo ora si potrà puntare ancora più fortemente su di lui, senza il rischio che l’inserimento di altre big possa distogliere le attenzioni del calciatore dal mondo Juve.

Riscatto Conceiçao: la Juve paga 30 milioni

La Juventus ha deciso di pagare il riscatto di Conceiçao entro Natale. Giuntoli ha le idee molto chiare sul calciatore portoghese: vuole evitare inutili aste con i club di Premier League che erano già pronti all’assalto e per questo vuole già chiudere l’affare.

Conceiçao costerà altri 30 milioni alla Juventus che così facendo bloccherà definitivamente il resto del mercato. Se non ci saranno ulteriori uscite, difficilmente la rosa verrà migliorata con colpi da urlo.