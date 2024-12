Ancelotti-Real, è finita? La surreale conferenza a Madrid

Le cose tra Ancelotti e il Real Madrid sembrano ai titoli di coda. Mai visto così il tecnico di Reggiolo, Carlo Ancelotti.

A Madrid arrivano le parole, taglienti e pungenti, nei giorni che seguono alla clamorosa sconfitta – per com’è venuta, non per le qualità dell’Athletic Bilbao che sono altissime – del Real Madrid in campionato.

Non è un bel momento quello che sta vivendo Carlo Ancelotti, tecnico a rischio esonero che proprio quest’oggi è tornato a parlare in Spagna, nella conferenza stampa che precede il week-end per la sfida in Liga che i Blancos giocheranno in trasferta, tra Girona-Real Madrid.

Ancelotti si sbottona: surreale conferenza a Madrid

Sabato sera torna in campo il Real Madrid e lo fa dopo le polemiche che sono emerse in casa Merengues a causa dello scarso rendimento della squadra.

Chiaro è che vanno sottolineate le molte assenze che vedono Ancelotti in emergenza tra le scelte di formazione, senza Militao e altri calciatori importantissimi tra i quali, si recente, anche l’infortunato Vinicius Junior.

“Sbottonandosi” in conferenza stampa, si è vissuto un surreale momento con Ancelotti. Mai visto così l’allenatore ex Milan e Napoli che, rispondendo in maniera tagliente alle critiche, ha così parlato del suo futuro e di quello che è l’ambiente, non positivo, attorno a sé.

Gelata la sala stampa: la surreale conferenza con Carlo Ancelotti

Botta e risposta in sala stampa, tra i giornalisti presenti e Carlo Ancelotti. Si è “gelata” la sala stampa, alle risposte taglienti di Carlo Ancelotti, in una surreale situazione che mai prima si era vista con il tecnico di Reggiolo protagonista. Sulle voci sul suo esonero, risponde così: “Accettiamo il fatto che l’allenatore è il primo responsabile quando le cose non funzionano. Però mi sembra che si stia un po’ andando oltre, sto ricevendo troppe critiche. Qualcuno forse è tanto stanco di me, io non sono stufo però. Capisco le critiche, che sono accettabili finché non si va oltre. Mi danno energia”. E aggiunge, ad un giornalista: “Tu mi hai dato delle bastonate, è vero?” quando riconosce chi, in Spagna, ha criticato aspramente, il suo operato.

Ancelotti rischia l’esonero: non è da escludere il ribaltone

Nella sfida che si giocherà domani tra Girona-Real Madrid, Carlo Ancelotti non è esente dal “banco di prova” con rischio esonero. Perché il tecnico, che era stato tra i principali indiziati per un ruolo alla panchina del Brasile, come Commissario Tecnico, preferì restare alla guida dei Blancos. Una scelta però che, almeno per ora, non lo ha premiato. Con quelli che vengono definiti, dalla Spagna, calciatori “a fine ciclo”.