Serie A, cessione del club al magnate greco: è ricchissimo

Non solo il Torino, c’è anche un’altra opzione dalla Grecia, riguardante il nuovo proprietario di un club di Serie A.

Il club potrebbe passare in mano ad un ricchissimo proprietario che, investendo in Italia, potrebbe approfittarne di un’altra situazione che va oltre quella complessa che sta vivendo Urbano Cairo al Torino, in continuo contatto con la Red Bull, stando a quelli che sono i rumors sulla cessione del Torino alla ricchissima proprietà di bevanda energizzante.

Il magnate greco che ha figurato benissimo nell’ultima Conference League vinta ai danni della Fiorentina, si vede ora tra i protagonisti assoluti del calciomercato internazionale visto l’approdo in Premier League col Nottingham Forrest e il possibile acquisto anche del Vasco da Gama, in Brasile, per internazionalizzare i suoi investimenti. Investimenti che potrebbe fare anche in Italia, in Serie A, acquistando uno dei club che diventerebbe tra i più ricchi del campionato.

Il ricchissimo imprenditore greco pronto a sbarcare in Serie A

Il ricchissimo proprietario greco, Evangelos Marinakis, può finire in Serie A. Proprio investendo in Italia e prelevando le quote di maggioranza di uno dei club di punta del campionato italiano, potrebbe rendere “grande” un’altra squadra, dopo quanto fatto già in precedenza con l’Olympiacos e non solo.

Perché dopo aver investito anche in Premier League, con il Nottingham Forest che è attualmente sesto in classifica, in competizione con tutte le big del campionato inglese, un altro club e questa volta italiano, potrebbe essere finito nel mirino di Marinakis, ricchissimo proprietario greco.

A riportare la notizia sulla possibilità dei contatti italiani, con lo stesso imprenditore greco interessato da tempo all’approdo nel calcio italiano, sono i colleghi di Sky Sport UK, equivalenti della Gran Bretagna dell’emittente satellitare con sede a Milano. L’acquisto del club potrebbe non riguardare quindi solo il Torino, ma anche un altro club di Serie A.

Serie A, non solo il Torino: un’altra possibile cessione della società

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, c’è la possibilità di vedere un altro investimento in Italia, in Serie A, oltre il Torino. Si tratta del ricchissimo magnate greco, proprietario di diversi club in Europa, tra i quali anche il Nottingham Forest che sta brillando letteralmente in Premier League. Interessato fortemente alla Serie A, avrebbe messo nel mirino il Monza. Il club della Fininvest, dopo la morte del compianto patron Silvio Berlusconi, potrebbe essere ceduto proprio a Evangelos Marinakis che, nel frattempo, sta valutando anche il Vasco da Gama, in Brasile, degli stessi proprietari del Genoa, in Italia.

Ingresso in Serie A dell’imprenditore greco: annuncio da Sky

L’annuncio da Sky Sport vede protagonista il Monza perché, secondo i media inglesi, sarebbe nel nome di Marinakis il possibile nuovo proprietario del Monza, qualora i brianzoli dovessero ricevere la giusta proposta economica, che potrebbe a quel punto convincere la stessa Fininvest a cedere le quote di maggioranza in società.