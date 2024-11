Niente Torino, Red Bull compra un altro club in Serie A

La potente azienda austriaca ha voglia di investire in Italia ed è pronta ad acquistare un altro club di calcio nel mondo con il proprio marchio Red Bull.

Occhio a quello che sta accadendo però, perché se fino a poco tempo fa si parlava di un forte interesse da parte di Red Bull per il Torino, pare che ci siano smentite con il presidente Urbano Cairo che non conferma e potrebbe essere da ostacolo nella trattativa della vendita del club storico torinese.

Per questo motivo allora che Red Bull guarda altrove perché c’è la concreta possibilità che alla fine possa essere acquistato un altro club di Serie A che però non sarà il Torino se le cose dovessero continuare ad andare in questo modo.

Adesso arrivano dei concreti aggiornamenti su quella che può essere la svolta della trattativa con Red Bull pronto a comprare un club di Serie A. Negli ultimi anni diverse occasioni sono passate, ma ora si può concretizzare l’affare con un’altra società storica che cercherà di fare di tutto per chiudere il colpo in tempi non lunghissimi.

Serie A, Red Bull compra un club italiano

Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano la scelta che avrebbe deciso di fare Red Bull andando a comprare un club di Serie A in vista delle prossime stagioni. Perché il progetto della potente e ricca azienda austriaca è quella di cercare di dare una svolta nel mondo del calcio in Europa con un altro progetto ambizioso.

In questo momento nella testa di Red Bull c’è il Torino da voler comprare ma non è l’unico club italiano. Infatti, in Serie A c’è un’altra società che può cedere le proprie quote all’azienda austriaca che può seriamente pensare di chiudere l’affare.

La situazione è davvero complicata al momento per un club italiano che si trova in grande difficoltà economica e di progetto con i proprietari dei 777 Partners che possono pensare di cedere il Genoa a Red Bull.

Il club del Grifone non se la sta passando benissimo e per questo motivo che può pensare di cambiare i propri piani. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere con il Genoa che può passare al gruppo Red Bull fortemente interessato anche al club ligure se non si dovesse concretizzare la trattativa con il Torino.

A riportare la notizia è Tuttosport che svela l’occasione che si può creare tra il Genoa e Red Bull visto che il club è ufficialmente in vendita a diffferenza del Torino.