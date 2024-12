Ritorno in campo per il Papu Gomez in Italia: di nuovo in nerazzurro

Il “Papu” Gomez, campione del Mondo nel 2022 con l’Argentina, è pronto al ritorno in campo.

La situazione legata alla sua squalifica per doping lo aveva visto tornare in Italia per giocare col Monza ma, in sostanza, con i brianzoli non si è praticamente mai visto se non per i convenevoli sulla presentazione e sulla firma col club.

Al Monza la sua è stata solo un’apparizione, fino allo svincolo nella scorsa estate, vista la situazione sul doping. Il club brianzolo lo ha lasciato andare, non accordandosi per altri anni di contratto, così come fatto dalla Juventus per Pogba, andando verso la rescissione contrattuale. E allora il Papu Gomez da svincolato e con l’intento di tornare all’opera, ha trovato una sorta di accordo con i nerazzurri in Italia, per il ritorno in campo dopo il suo personale caso di doping.

Il Papu Gomez torna a vestire il nerazzurro: la notizia sul ritorno in campo

40 i minuti complessivi al Monza, divisi nelle due partite dove da subentrato, fece i suoi primi scampoli di partita con i brianzoli. Minuti che poi però saranno gli ultimi, quelli giocati totalmente, in quest’ultima parte di carriera del Papu Gomez. Calciatore, l’argentino, che è pronto al ritorno in campo.

Si mette all’opera e lo fa con i nerazzurri che gli concederanno un accordo, come fa sapere Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, per farsi trovare pronto poi quando sarà possibile, al ritorno effettivo in campo.

A concedergli la possibilità di allenarsi ad alti ritmi di una squadra professionista e in maniera più “seria” di quanto si possa fare da soli, è un club italiano, che magari sogna il grande colpo portando in Serie C, lo stesso Papu Gomez.

Ritorno in campo per il Papu Gomez: dove si allenerà

Notizia di calciomercato sulla quale chiaramente vengono fuori voci, visto che si allenerà a stretto contatto e da svincolato con i nerazzurri. Ma è chiaro ed evidente che per la squadra di Serie C sarà difficile piazzare un colpo a parametro zero di tale portata. Il Renate permette al Papu Gomez di allenarsi con il gruppo, ma il club brianzolo lo lascerà andare, con il Papu Gomez che non vedrebbe l’ora di trovarsi una squadra, ad alti livelli, dimenticando la brutta vicenda legata alla squalifica per doping.

Quando tornerà dalla squalifica il Papu Gomez?

Il Papu Gomez potrà tornare in attività completamente, in campo tra i professionisti, soltanto all’inizio della stagione sportiva 2025/2026. Quindi, questa stagione attuale, è totalmente da archiviare per il suo ritorno in campo. Ma il Papu Gomez, allenandosi con il Renate, proverà a tenersi in forma e in allenamento, qualora dovessero esserci anche delle possibilità di vedere cambiata la sentenza, permettendo un ritorno anzitempo in campo.