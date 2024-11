Il Papu Gomez torna a giocare in Italia, svelata la destinazione

C’è ancora tanto calcio dentro il Papu Gomez che oggi senza squadra è pronto a cogliere la nuova occasione che può arrivare nel nuovo anno ancora in Italia.

Non è stato un finale di carriera facile per il Papu Gomez che dopo la lite all’Atalanta con Gasperini ha avuto degli anni difficili per questi ultimi di carriera. Lo scorso anno era riuscito anche a trovare un nuovo accordo per il ritorno in Italia con il Monza, poi però una brutta battuta d’arresto a causa di una pesante squalifica.

Il Papu Gomez era stato squalificato lo scorso ottobre 2023 a seguito di un controllo antidoping effettuato nel novembre 2022 quando vestiva la maglia del Siviglia e alla fine per lui è arrivata una brutta notizia. Ora ci sono delle notizie che lo riguardano.

Ora ci sono delle novità più che decisive per quello che può essere il futuro del Papu Gomez che dopo la squalifica per doping ha intenzione di rimettersi a lavoro con una squadra per degli obiettivi importanti e vedremo chi è che riuscirà a dare a lui questa nuova occasione.

Calciomercato: il Papu Gomez torna in Serie A

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro del calciatore argentino che a 36 anni ha annunciato di essere pronto a tornare di nuovo nel calcio che conta. Perché la prossima destinazione del Papu Gomez può essere proprio in Italia visto che è stato lui stesso ad esprimere questo tipo di desiderio.

Dopo il caso della squalifica per doping ora è pronto a rimettersi in gioco. Adesso arrivano delle novità molto importanti che riguardano la scelta del Papu Gomez pronto a firmare con una nuova squadra in Italia.

E’ stato direttamente il giocatore a parlare nelle ultime ore, perché a L’Eco di Bergamo che ha rilasciato delle dichiarazioni il giocatore che ora è pronto di nuovo a dimostrare il suo valore. Infatti, il Papu Gomez ha annunciato che ha voglia di tornare in Italia, che sia in Serie A o in Serie B ed è pronto a farlo già nel 2025 quando scadrà la squalifica.

Gomez è già a lavoro per restare sempre in forma e farsi trovare pronto quando la squalifica per doping sarà terminata il prossimo anno e alcuni club di Serie A o Serie B possono pensare di prenderlo.

C’è grande attesa e determinazione nel Papu Gomez pronto a tornare a giocare in Italia.