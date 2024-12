Polveriera City: Walker subito in Serie A, si chiude a gennaio

Il calciomercato della Serie A può sfruttare quella che è la grande occasione che arriva sin da subito dal Manchester City.

A causa delle vicende che stanno riguardando il Manchester City che ha sì rinnovato il contratto a Pep Guardiola, ma con un ciclo presumibilmente alla fine, ad approfittarne potrebbe essere la Serie A. Con un colpo a zero, straordinario, stando a quello che è il valore del calciatore che sembra finito ai margini del progetto di rifondazione che sarà al Manchester City, assieme agli altri, non più fedelissimi di Pep Guardiola.

Così come per Kevin De Bruyne, Kyle Walker è ai titoli di coda della sua avventura in Inghilterra, con la maglia del Manchester City. Provando un’avventura lontano dal City, potrebbe essere anche dalla Premier League considerando quella che per la Serie A diventa un’occasione di un certo spessore, visto il valore del giocatore e la possibilità di prenderlo con lo sconto a gennaio, oppure con uno sconto ancora maggiore in estate. Da capire se però rescinderà o meno il suo contratto col club inglese.

Calciomercato Serie A: colpo Walker dal City, occasione a gennaio

Non è più giovanissimo, questo è chiaro, ma anche se a 35 anni, l’acquisto in Serie A che porta a Kyle Walker potrebbe valer tanto per chi se lo aggiudicherà.

Sono diversi i club in Italia che proprio sulla corsia di destra, potrebbero aver bisogno di un colpo di tale spessore, potendo mettere le mani sul suo cartellino per una cifra inferiore ai 15-20 milioni che in origine aveva chiesto, fino a poco tempo fa il City, per il suo trasferimento.

Kyle Walker potrebbe finire in Serie A nell’imminente calciomercato a gennaio. Dipenderà tutto dal City se vorrà cercare di monetizzare sul suo acquisto o se attendere la fine di questa stagione, con lo sconto, cedendolo poi in Serie A, anche per non rinforzare un’eventuale rivale, nella prossima stagione in Premier League.

Chi prende Walker in Serie A? Le ipotesi

Secondo quanto riferiscono da TeamTalk, Kyle Walker non rientra più nei piani né di Guardiola né del Manchester City. Ad approfittarne potrebbe esserci la Serie A, per il calciomercato del futuro. Magari già a gennaio, tra meno di un mese, oppure a fine stagione. Sulle sue tracce possono finirci sia il Milan che la Juventus, entrambi i club che hanno bisogno di piazzare il colpo di calciomercato per quanto riguarda un nuovo titolare sulla fascia di destra, per il ruolo di terzino.

Ultime su Walker: le cifre del colpo in Serie A

Le cifre che portano a Kyle Walker in Serie A, vedrebbero il cartellino sui circa 5-10 milioni di euro. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, con l’inglese però consapevole che se arriverà in Serie A, sarà per cifre completamente differenti da quelle di Premier League. Allora sì che, a quel punto, Milan e Juventus sono disposte a pagargli un ingaggio da circa 5-6 milioni di euro per il contratto fino al 2026.