Addio Manchester City, svolta Guardiola: accordo segreto con l’ex Inter

Guardiola lascia il Manchester City? Spunta il retroscena riguardo l’accordo segreto con l’ex Inter. Ecco tutti i dettagli.

Momento di grande difficoltà per il Manchester City, reduce da quattro sconfitte consecutive fra campionato e Champions League.

Erano anni che la squadra inglese non perdeva queste partite in modo continuativo. Ecco perché il lavoro di Guardiola è stato messo in discussione dallo stesso ambiente che fino a pochi mesi fa celebrava Pep.

Spunta il retroscena riguardo il possibile addio del tecnico ex Barcellona che avrebbe già un accordo per lasciare il Manchester City a fine stagione. Ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione.

Addio dal Manchester City per Pep Guardiola?

Il legame di certo non è indissolubile. L’allenatore è attualmente legato al Manchester City fino al 30 giugno 2025, per il momento non è stato affrontato il discorso rinnovo.

Di sicuro, gli sceicchi non si faranno trovare impreparati ed hanno tutti i soldi a dispisizione per convincere il tecnico che sta valutando con attenzione la situazione in vista del futuro.

Secondo i ben informati, ha raggiunto già un accordo segreto con l’ex Inter che è pronto a portarlo via dall’Inghilterra.

A fare il punto della situazione è il quotidiano sportivo Sport che ha svelato tutti i dettagli in merito alle intenzioni dell’ex Fenomeno Ronaldo che vuole portare sulla panchina della Nazionale brasiliana Guardiola.

Guardiola prossimo ct del Brasile? C’è un accordo con Ronaldo

La Federazione è pronta alla rivoluzione. Infatti, per rilanciare le ambizioni della Nazionale brasiliana, secondo le ultime notizie, Ronaldo è pronto a candidarsi come prossimo presidente della CBF.

L’ex Inter è pronto a ricorprire il ruolo da numero uno del calcio verdeoro ed ha già scelto il prossimo ct del Brasile. Si tratta di Pep Guardiola che è in cima alla lista degli obiettivi dell’ex attaccante che ha vuole far tornare grande la Selecao e tutto il movimento calcistico brasiliano.