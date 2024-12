La Serie A è terreno di caccia per sceicchi e non solo: ora RedBull ha scelto di affondare il colpo ma c’è anche il fondo PIF.

Il calcio italiano è già stato preso d’assalto da tantissimi investitori stranieri che hanno deciso di mettere radici in Serie A per approfittare della crisi del nostro sistema calcistico e investire a cifre molto basse per ricavarne il più possibile. Ad oggi ci sono già 10 società in Serie A che fanno capo a una proprietà straniera e i numeri potrebbero anche aumentare nel prossimo futuro.

Il futuro di alcuni club in Serie A è ancora in bilico, ci sono situazioni che possono cambiare da un momento all’altro ed essere rivalutate improvvisamente.

Serie A, cessione del club: pronto l’addio

In Serie A ci sono situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e che possono portare novità importanti nel corso del 2025.

Nei mesi scorsi la ReBull ha provato ad acquistare il Torino in Serie A ma di fronte alle resistenze di Urbano Cairo, l’azienda austriaca si è tirata indietro e si è messa alla ricerca di altre situazioni favorevoli per sviluppare il proprio brand anche in Italia.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, ci sono possibilità concrete che il club venga ceduto agli sceicchi o alla RedBull.

Torino verso la cessione: parla Urbano Cairo

Il Torino vive una situazione particolare e può andare verso la cessione. Il club granata è da 20 anni nelle mani di Urbano Cairo che negli ultimi tempi ha dichiarato spesso la sua volontà di non cedere e di restare in sella finché lo riterrà opportuno.

“Ho incontrato Red Bull solo il 1° luglio, mi hanno voluto conoscere per diventare sponsor e così è stato“, ha detto il presidente Urbano Cairo ai microfoni di Radio Sportiva, “da allora non li ho più incontrati“, ha concluso la parentesi sull’azienda produttrice di energy drink.

Cessione del Torino a PIF? “Non li conosco neppure. Sono tutte cose inventate”, ha sottolineato con forza Cairo a cui è stato chiesto se il Torino potesse essere ceduto agli sceicchi.

“Cairo vendi il Torino”: tifosi contro il presidente

Mentre Urbano Cairo nega qualsiasi contatto per la cessione del Torino, i tifosi granata sono completamente contrari alla sua permanenza. Più e più volte nelle ultime settimane hanno intonato cori contro Cairo e contro la sua voglia di restare.

“Cairo vendi il Torino” è diventato il messaggio social più diffuso relativo a Urbano Cairo e pubblicato sotto ogni post social della squadra e non solo. Le prossime settimane possono portare all’addio di Cairo e all’approdo in granata di un fondo straniero.