Serie A, accordo per la cessione: ecco i texani, prendono un big in panchina

Dagli Stati Uniti all’Italia: ecco i nuovi proprietari del club

Una trattativa stile Atalanta da parte di Setti che resta al comando dell’Hellas Verona ed ha come nuovi partner una società statunitense.

Con questo cambio imminente potrebbero arrivare delle novità anche riguardo il nome del prossimo allenatore. Non è da escludere, infatti, un ritorno a sorpresa da parte dei dirigenti che possono tentare la svolta anche grazie a Igor Tudor che può tornare all’Hellas Verona. Ipotesi affascinante da parte del tecnico croato, che è attualmente libero dopo l’esperienza alla Lazio. Con i gialloblù ha raccolto dei buoni risultati e adesso, con l’arrivo di nuovi fondi americani, la storia può cambiare per un grande ritorno che può portare solo dei beneifici alla società e alla piazza.

Verona in vendita: passi avanti per la cessine

L’Hellas Verona sarà l’ennesima società italiana con proprietà statunitense. Maurizio Setti è pronto a vendere ai texani di Presidio Investors.

Adesso i tifosi attendono di conoscere l’evolversi della situazione anche riguardo la scelta del prossimo allenatore visto che Paolo Zanetti è sempre più vicino all’addio.