Pogba pronto al ritorno? C’è l’annuncio del ds, giocherà titolare

Paul Pogba ha salutato la Juventus e la Serie A, ma avrebbe voglia di continuare la sua esperienza in Europa, magari in Italia.

Lui è pronto, si è allenato già in precedenza con la Juventus e, quando finirà la sua squalifica, sarà già al 100%, per giocare sin da subito come titolare per chi lo prenderà, a costo zero, dopo l’avventura finita con la società bianconera.

Paul Pogba sogna il ritorno a casa, in campo, dopo il periodo buio passato a causa della squalifica per doping. Se in un primo momento si era pensato che la Juventus potesse aspettarlo, prima la scelta di togliergli la numero 10, affidandola ad Yildiz, e poi la rescissione contrattuale, ha messo in evidenza la separazione che, a detta dello stesso Pogba, non cambierà mai niente sul legame che ha col popolo della Juve. Adesso però, per lui, è tempo di voltare pagina.

Ritorno in campo per Pogba: l’annuncio del ds

Volterà pagina Paul Pogba, calciatore attualmente svincolato che si è da poco separato con la Juventus.

Nelle intenzioni del francese quella di restare ad alti livelli, in Europa, e sono emerse voci su un possibile ritorno a casa per lui. Finalmente, potrebbe giocare in Ligue 1, lì dove è sempre stato ad un passo, ma senza mai approdare al Paris Saint-Germain.

Si era vociferato di un arrivo all’OM, con Rabiot che lo avrebbe ritrovato da ex compagno di squadra, ma si è parlato anche del Nizza, col ds che ha annunciato pubblicamente la notizia riguardante l’arrivo in Francia di Paul Pogba.

Riecco Pogba: le parole del ds sulla notizia di calciomercato

Le voci di calciomercato tornano a rivedere protagonista Paul Pogba, del quale ha parlato il direttore sportivo del Nizza, in merito alle ultime notizie che avevano riguardato il club, nella possibilità di prendere “il polpo” a costo zero. Ecco, ai microfoni de L’Equipe, cos’ha detto Florian Maurice: “Non penso che ci sono le possibilità di portare Pogba al Nizza. Ci sono tanti club che sono su di lui, la concorrenza è enorme e noi del Nizza non possiamo competere. Resta un fuoriclasse nonostante il periodo di inattività. Nella nostra squadra sarebbe il massimo, ma penso che non abbiamo la possibilità per prendere un calciatore così”.

Dove giocherà Pogba? La destinazione possibile

Chi non ha smentito le cose riguardanti Pogba e la possibilità di prenderlo a zero, è la società allenata da Roberto De Zerbi, quella dell’OM. Per vederlo ad alti livelli in Europa potrebbe essere proprio al Marsiglia il futuro di Pogba, non appena rientrerà dalla squalifica. Altrimenti, per lui, c’è la doppia ipotesi sulla destinazione: Major League Soccer, all’Inter Miami di Messi, oppure in Arabia Saudita, da Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo.