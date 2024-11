Colpo a centrocampo: arriva Pogba a parametro zero

Rescisso da poco il contratto con la Juventus, Paul Pogba avrebbe immediatamente trovato squadra per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista francese sarebbe in contatto con una storica società europea, pronta ad affidargli le chiavi della mediana per gli anni a seguire. Ovviamente tutti i discorsi sarebbero ancora nella loro fase embrionale, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno potranno arrivare novità importanti in merito, con Pogba che non aspetta altro che una chiamata per chiudere le valige ed iniziare questa nuova avventura in carriera, che sfortunatamente potrebbe addirittura essere la sua ultima, considerati gli ultimi anni persi tra infortuni e squalifica.

Svelato dove giocherà Paul Pogba

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paul Pogba, che dopo essersi separato ufficialmente dalla Juventus sembrerebbe essere pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. Ovviamente non è ancora al top della sua condizione fisica ed atletica, ma il francese è disposto a tutto per chi gli darà fiducia.

Nonostante tutto, comunque, Pogba resta un profilo di spessore che fa gola a molte squadre in giro per il mondo, che un pensierino sul 31enne lo starebbero facendo per andare a rinforzare il proprio centrocampo. Fra tutte, però, una in particolarmente sembrerebbe essere pronta ma soprattutto disposta ad affondare il colpo sull’ex Juventus, considerato il fatto che l’allenatore avrebbero chiesto proprio un innesto in quella zona di campo nel prossimo calciomercato invernale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, Paul Pogba sarebbe finito nel mirino del Newcastle, che in questo periodo starebbe prestando particolare attenzione al mercato degli svincolati, visto che per andare a rinforzarsi avrebbe messo gli occhi anche su Sergio Ramos. Ma questo è un altro discorso, visto che l’attenzione è totalmente focalizzata sul francese ex Juventus, che a quanto pare avrebbe anche ricevuto una prima proposta dai Magpies nelle scorse settimane.

Hanno contattato Pogba: la risposta del francese

Il Newcastle nelle scorse settimane ha mosso i primi passi concreti nei confronti di Paul Pogba, che come Sergio Ramos, è uno dei principali obiettivi della dirigenza dei Magpies per il prossimo calciomercato invernale.

A differenza dello spagnolo, che sembrerebbe essere interessato ad un’occasione del genere, il francese avrebbe immediatamente bocciato questa destinazione, non dicendosi particolarmente interessato ad approfondire ogni tipo di discorso. L’intenzione di Pogba è quella di tornare a giocare con continuità ed essere protagonista, al punto che potrebbe anche pensare di lasciare l’Europa qualora nel Vecchio Continente non ci fosse nessuno in grado di garantirgli queste due cose.