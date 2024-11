Sergio Ramos in bianconero: c’è l’offerta, firma subito

Fermo dopo l’ultima esperienza in quel di Siviglia, Sergio Ramos avrebbe finalmente trovato squadra per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore spagnolo avrebbe ricevuto una maxi offerta dai bianconeri dopo il grave infortunio del loro titolare. Al momento parlare di fumata bianca è ancora piuttosto prematuro, ma le parti sembrerebbero stare discutendo degli ultimi importanti dettagli di un contratto che potrebbe vedere Sergio Ramos essere tornato a pagare come 5, 6 anni fa.

Allo stesso tempo, però, l’ex Real Madrid sarebbe finito nel mirino di tante altre squadre, europee e non, motivo per il quale i bianconeri faranno meglio a muoversi per evitare di rimanere poi con un pungo di mosche in mano.

Svelato dove giocherà Sergio Ramos

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Ramos, ancora senza squadra dopo l’addio al Siviglia dello scorso giugno. Forse neanche lui si sarebbe aspettato di rimanere per così tanto tempo svincolato, ma l’impressione è che oramai questo periodo sia prossimo a giungere al termine, come confermano anche i fitti contatti con la dirigenza bianconera.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo il grave infortunio del difensore il club non ci ha pensato più di due secondi a virare su Sergio Ramos, profilo d’esperienza internazionale che nonostante l’età, 37 anni, potrebbe essere ancora in grado di fare la differenza nel suo ruolo. Investire su un giocatore del genere, comunque, resta un rischio, ed è per questo che non sarebbe stato ancora affondato il colpo decisivo che, alla fine, sembrerebbe essere addirittura imminente dopo l’okay definitivo dell’allenatore.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Estadio Deportivo, per sostituirei Sven Botman, infortunatosi per l’ennesima volta dal suo arrivo in Inghilterra, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire un contratto monstre a Sergio Ramos, che non aspetterebbe altro che il concretizzarsi di questo interesse per firmare e tornare a fare quello che fino ad adesso in carriera gli è riuscito discretamente bene: vincere.

Sergio Ramos in bianconero: svelati i dettagli dell’affare

Il Newstacle potrebbe davvero puntare su Sergio Ramos per questa stagione, e non solo. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Estadio Deportivo, l’intenzione dei Magpies è quella di mettere sotto contratto il difensore spagnolo fino al giugno 2026, a conferma del fatto che poca conta il numero vicino alla voce “età” sulla carta d’identità se hai fama, esperienza ma soprattutto talento.

Non solo. Per evitare che soluzioni come Saudi Pro League ed MLS possano prendere il sopravvento, il Newcastle è pronto a mettere sul tavolo di Sergio Ramos uno stipendio da 10 milioni di sterline a stagione, così da convincerlo senza troppi fronzoli.