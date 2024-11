Calciomercato: Sergio Ramos in bianconero, annuncio dalla Spagna

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il futuro di Sergio Ramos. Il difensore è pronto a vivere una nuova esperienza in Europa: arriva l’annuncio dalla Spagna riguardo il prossimo club dell’ex Real Madrid.

Attualmente svincolato, Ramos è alla ricerca di una sistemazione che potrebbe arrivare molto presto. Ci sono delle nuove indiscrezioni che riguardano l’esperto difensore centrale che, in questo periodo, ha ricevuto tante offerte soprattutto dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti.

L’idea di restare in Europa, nel calcio d’alti livelli, ha prevalso sulle proposte importanti che gli sono arrivate. L’intenzione dell’ex Real Madrid è quella di confrontarsi con un campionato di altissimo livello.

Ecco nuove indiscrezioni in merito al possibile arrivo in bianconero di Sergio Ramos che, ancora una volta, è stato avvicinato al club che ha bisogno di un esperto centrale difensivo.

L’infortunio del calciatore ha messo in difficoltà la squadra che adesso è in emergenza in difesa. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la pista riguardo l’ipotesi di prendere dal mercato degli svincolato Sergio Ramos.

Il centrale spagnolo è pronto a trattare con il club e l’idea di confrontarsi con un campionto importante, di primissima fascia, stuzzica e non poco la fantasia del calciatore che sta valutando attentamente il suo futuro.

Svolta Sergio Ramos: annuncio dalla Spagna, ecco dove sta andando

Accostato in passato anche a società italiane, come la Juventus, alla fine i bianconeri non hanno mai accelerato per prendere il calciatore che poteva essere un ottimo rincalzo soprattutto dopo l’infortunio di Bremer.

Adesso, un’altra società bianconera sta pensando a Sergio Ramos: si tratta del Newcastle che ha messo nel mirino il difensore centrale. La dinamica è la stessa: con lo stop di Sven Botman, che resterà fuori dai 6 ai 9 mesi, la società ha bisogno di un nuovo giocatore in quella posizione del campo.

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate dal portale fichajes.net, i dirigenti hanno fatto una prima proposta ufficiale per portare al Newcastle Sergio Ramos.

Sergio Ramos al Newcastle?

Il Newcastle ha iniziato a valutare diverse opzioni per rinforzare la propria difesa ed ha messo nel mirino Sergio Ramos, che è al momento uno dei migliori nella lista degli svincolati.

A 38 anni, Sergio Ramos è pronto a vivere la sua prima esperienza in Premier League. Un ingaggio a sorpresa, da parte della società inglese, che ha bisogno nell’immediato di un valido sostituto di Botman che dovrà stare fermo per il resto della stagione.