Calciomercato: svolta Sergio Ramos, scelta definitiva sul prossimo club

Novità sul futuro di Sergio Ramos. Ecco le ultimissime notizie rivelate dal giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano.

Sorprende che, al 16 novembre, Sergio Ramos sia ancora senza squadra. Il difensore centrale spagnolo, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza a Siviglia, non ha ricevuto offerte convincenti.

Tanti i no detti dal giocatore, che ha messo da parte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e da altri campionati considerati di minore importanza.

L’obiettivo è quello di restare in Europa e giocare per una big. Ecco le ultimissime riguardo la scelta del difensore che ha già messo un club al primo posto, nella sua lista delle preferenze.

Sono tornate di moda le voci di mercato sulla prossima destinazione di Sergio Ramos. L’esperto difensore, che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio spagnolo, è attualmente svincolato e in attesa di una chiamata da parte di qualche big.

C’era chi, addirittura, aveva ipotizzato l’arrivo in Italia di Sergio Ramos, soprattutto dopo l’infortunio di Bremer. La Juventus, invece, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di prendere uno svincolato per sostituire il brasiliano.

Dove ha deciso di andare Sergio Ramos?

Si alimentano, giorno dopo giorno, i dubbi di Sergio Ramos che per il momento si allena in solitaria in attesa di una telefonata che per adesso stenta ad arrivare.

Archiviato il discorso Juventus, alla fine il calciatore non ha mai ricevuto proposte per andare in bianconero. Giuntoli attende il mercato di gennaio per poter intervenire in difesa.

Ecco svelato il desiderio di Sergio Ramos che ha un sogno nel cuore. A 38 anni il calciatore ha ancora tanta voglia e ritiene di essere pronto per affrontare nuove sfide nel calcio che conta.

Ritorno in Spagna per Sergio Ramos: nuovi aggiornamenti sull’ipotesi Real Madrid

E’ Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, a fare il punto della situazione riguardo l’ipotesi emersa negli ultimi giorni ovvero quello di un ritorno al Real Madrid di Sergio Ramos

Nonostante gli infortuni in difesa, ultimo quello di Eder Militao, la squadra spagnola non ha preso in considerazione l’idea di ingaggiare l’ex capitano. Dall’altro canto, c’è il desiderio di Ramos di ritornare a Madrid ma per il momento le trattative non sono iniziate per volontà della dirigenza che intende aspettare il prossimo mercato di gennaio per poter intervenire in difesa.

Sergio Ramos, dunque, dovrà farsene una ragione ed archiviare, definitivamente, anche il sogno di ritornare a vestire la maglia del Real.