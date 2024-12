Juventus, problema Vlahovic: prendono un altro bomber, c’è il nome

Mal di gol nella Juventus. A Thiago Motta serve, con urgenza, un altro attaccante. Ecco le ultimissime sul rientro di Dusan Vlahovic. Intanto, per gennaio, Giuntoli prenota un altro attaccante, ecco tutti i dettagli.

Anche a Lecce sono emerse le difficoltà dei bianconeri, che sotto rete non riesce a concretizzare le azioni che crea.

L’assenza di Vlahovic si fa sentire eccome, ecco perché Thiago Motta attende il via libera da parte dei medici per avere a disposizione il serbo che può essere decisivo nelle prossime sfide della Juventus, che avrà sul proprio cammino Bologna e Manchester City. Due gare importantissime per le ambizioni del club, che non vuole perdere ulteriore terreno in Serie A e Champions League.

Intanto, per gennaio è pronta a partire l’ennesima rivoluzione targata Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino non solo il difensore centrale ma anche un altro attaccante: ecco quale.

Calciomercato Juventus: chi prendono in attacco?

A fare il punto della situazione, sul mercato in entrata della Juventus è l’edizione odierna de La Stampa. Il quotidiano, infatti, si è soffermato sulle prossime scelte di Giuntoli che da qualche settimana, insieme ai suoi collaboratori, ha iniziato a sondare il mercato europeo.

Come confermato dal dirigente, la sessione di gennaio è assai particolare. La società resterà vigile in cerca di occasioni che possono fare a caso del club. Si cercano opportunità che possono arrivare dai grandi club, con alcuni giocatori scontenti pronti a cambiare aria. E’ il caso di Skriniar così come Zirkzee.

Servirà, dunque, tempo e pazienza. Intanto, anche i bianconeri si stanno muovendo in uscita con qualche addio eccellente, come Fagioli e Danilo. Riguardo Vlahovic, invece, nella seconda parte di stagione avrà una concorrenza in più oltre a Milik.

Infatti, Giuntoli conta di chiudere almeno un colpo e portare alla Juventus Raspadori, Lucca, Ferguson oppure Schick.

Giuntoli lavora a fari spenti per portare giovani talenti alla Juventus

Servono più gol alla Juventus, ecco perché per gennaio si valuta la possiblità di prendere un altro numero 9. In attesa del recupero di Milik e quello di Vlahovic, che potrebbe rientrare a pieno regime contro il Manchester City, i bianconeri hanno deciso di prendere un altro attaccante nella sessione invernale di mercato.

Resta viva la pista Zirkzee anche se ci sono contatti in corso per Lucca dell’Udinese, Ferguson del Brighton oltre a Raspadori e Schick.