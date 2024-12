Juventus: colpo “alla Koopmeiners” grazie alla cessione di Fagioli

La Juventus può separarsi da Nicolò Fagioli. Fuori dal progetto di Thiago Motta, permettendo così un altro colpo “alla Koopmeiners”.

Già subito, a gennaio, considerando le voci che sono emerse sulla possibile cessione del centrocampista della Juventus che, dopo la squalifica per il caso scommesse con annessa vicinanza della società bianconera che gli rinnovò pure il contratto, pare essere finito fuori dal progetto del tecnico italo-brasiliano, puntando su altro a centrocampo.

Oltre alla situazione legata a Douglas Luiz ce n’è un’altra, legata a Fagioli. Il brasiliano, infatti, non ha mai convinto davvero i bianconeri, tant’è che si sta cercando una soluzione per monetizzare in futuro sulla sua cessione attraverso un prestito con opzione di riscatto. A riprenderselo, potrebbe esserci l’Aston Villa. Ma la Juve, a prescindere da Douglas Luiz e grazie alla cessione per Fagioli, è pronta ad un colpo importante quanto lo fu Koopmeiners nella passata estate.

Calciomercato: ecco un altro colpo “alla Koopmeiners” per la Juventus

Cristiano Giuntoli è inarrestabile e, attraverso i soldi che ricava la Juve dalla cessione di Fagioli, potrebbe mettere in piedi un altro colpo in futuro, per il centrocampo della Juventus.

Il calciatore italiano, finito nel giro della Nazionale dopo aver scontato la squalifica per il caso scommesse, piace anche ad una rivale come il Napoli. Considerando i legami tra Giovanni Manna e il calciatore, che fu parte importante della Juve Next Gen proprio di Manna, i due potrebbero ritrovarsi in azzurro con Antonio Conte che stravede per lui.

Il centrocampista italiano, andando al Napoli, permetterebbe alla Juventus di totalizzare una cifra importante per partire all’assalto dell’Atalanta. Lì dove piazzerebbe un colpo come fu per Koopmeiners, prendendo uno dei calciatori che piacciono a Thiago Motta, per inserirlo tra i titolari del suo centrocampo.

Affare Juventus: colpo dall’Atalanta, come per Koopmeiners

A riportare le notizie sull’affare tra il Napoli e Fagioli sono i colleghi di Tuttosport. Ma a quel punto, poi, c’è bisogno di un nuovo centrocampista. La Juventus, stando alle ultime di calciomercato, è fortemente interessata a Ederson, centrocampista brasiliano ex Salernitana che, da quando ha fatto il grande passo di finire alla Dea, è diventato uno dei migliori centrocampisti del campionato. E la Juve, prelevandolo dall’Atalanta con i soldi che arriveranno per Fagioli – ce ne saranno da aggiungere altri ai 20-30 milioni che la Juve chiede per il proprio centrocampista -, piazzerebbe uno dei colpi più importanti del prossimo calciomercato.

Ultime Juventus: le cifre del colpo, si monetizza grazie a Fagioli

Grazie alla cessione di Fagioli, la Juventus potrà parzialmente pagare il cartellino del vero obiettivo di calciomercato per il centrocampo che sarà dei bianconeri. Ai 20 milioni per la cessione di Fagioli, dovranno aggiungersene almeno 40 e presentare un’offerta da 60 milioni all’Atalanta per porre delle basi sull’acquisto di Ederson dalla Dea.