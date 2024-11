Juventus, mandano via Fagioli a 20 milioni: sostituto dalla Serie A

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo e per gennaio può riservare importantissime sorprese sia in entrata che in uscita.

I bianconeri non vivono un buon momento di forma visti gli ultimi risultati che non sono stati troppo soddisfacenti, sia in Serie A che in Champions League e il futuro non sembra poter essere luccicante come ci si aspettava a inizio stagione. La rosa non è completa e non è troppo forte come poteva sembrare e per questo stanno aumentando le difficoltà.

A gennaio può cambiare il futuro di Nicolò Fagioli: il centrocampista bianconero ha evidentemente bisogno di una nuova avventura per tornare a prendere le redini della sua carriera e per crescere di livello.

Calciomercato Juventus: Fagioli via a gennaio

La situazione di Nicolò Fagioli con la Juventus può cambiare nel mercato di gennaio. I bianconeri hanno voluto puntare fortemente sul centrocampista italiano nonostante la situazione legata alle scommesse che lo hanno tenuto fuori dal campo per diversi mesi.

La Juve ha puntato su Nicolò Fagioli ma Thiago Motta non riesce a valorizzarlo al 100% e per questo il suo futuro può essere lontano dal mondo bianconero, visto che non riesce ad esprimersi.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio la Juventus può cedere Nicolò Fagioli e sta già valutando dei nomi al suo posto.

Via Fagioli: lo cedono a 20 milioni

Il futuro di Nicolò Fagioli è da valutare. Il calciomercato della Juventus può iniziare proprio con la sua cessione perché non riesce a trovare lo spazio giusto per esprimersi e quindi c’è bisogno di un cambiamento.

Secondo quanto riferisce TMW, la Juventus ha deciso di cedere Nicolò Fagioli a gennaio. Il centrocampista bianconero ha intenzione di trovare maggior spazio per la sua carriera e vuole crescere sempre di più ma per farlo ha bisogno di lasciare la Juve ma probabilmente anche la Serie A.

Nicolò Fagioli interessa molto al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano è noto per far giocare a meraviglia le sue squadre e con un centrocampista di qualità come il giovane italiano potrebbe riuscire a fare ancora meglio e anche a far trovare a lui la strada migliore.

Juventus: Belahyane al posto di Fagioli

A gennaio la Juventus proverà a cedere Fagioli al Marsiglia. Il suo addio garantirebbe l’entrata di almeno 20 milioni di euro che poi verrebbero dirottati sull’acquisto di un centrocampista e forse anche di un esterno difensivo.

La Juventus è sulle tracce di Reda Belahyane del Verona. Il centrocampista marocchino classe 2004 piace anche a Napoli, Inter e Milan ma Giuntoli vuole provare ad anticipare la concorrenza per evitare aste troppo dispendiose.