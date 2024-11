Calciomercato Juventus: ritorno in Italia, Giuntoli prende il suo pupillo

Ritorno in Italia per il giocatore? La Juventus ci pensa con Giuntoli pronto a chiudere il colpo per portare in bianconero l’ex Napoli.

Esperienza da dimenticare per il calciatore, che sta vivendo una fase particolare della sua carriera. L’avventura in Bundesliga, infatti, non sta andando secondo le aspettative: ecco perché a gennaio potrebbe tornare in Serie A.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano la Juventus, che ha la possibilità di riportare in Italia il calciatore che è un vero e proprio pupillo di Cristiano Giuntoli. Arrivano nuovi indizi in merito alla possibilità di acquistare il giocatore che è in uscita dal proprio club.

Il mercato di gennaio, ancora una volta, può regalare tante soprese con il ritorno di calciatori che hanno lasciato il segno nel campionato italiano.

E’ il caso dell’ex Napoli, che fu acquistato da Giuntoli parecchio tempo fa. Adesso si trova in Germania e sta vivendo una fase discendente della sua carriera. Per provare a dare una svolta alla sua stagione, l’agente sta pensando di riportare in Serie A il calciatore che è esploso con la maglia degli azzurri.

Sulle tracce del ragazzo anche la Juventus con Cristiano Giuntoli pronto ad approfittare dell’occasione per prendere il giocatore che ha tutte le qualità per fare di nuovo bene in Italia.

Ritorno a sorpresa dell’ex Napoli: la Juventus tenta il colpaccio

E’ l’autorevole quotidiano tedesco Bild a riportare la notizia del malumore del giocatore, che è finito ai margini del progetto tecnico del club.

Adesso la situazione si fa seria con il ragazzo che è pronto a fare le valigie nel corso del mercato di gennaio 2025. Così, dopo Skriniar dal Psg, la Juventus è pronta ad approfittare dell’occasione per riportare in Serie A un altro talento.

Occhi puntati di Giuntoli che può chiudere l’affare con il Lipsia e portare alla Juventus Elmas, che può essere il rinforzo giusto per migliorare la trequarti bianconera.

Elmas alla Juventus? Il macedone vuole lasciare il Lipsia

Arrivato a Lipsia lo scorso anno, Elmas non è riuscito ad incidere nel club tedesco. Il 25enne, infatti, ha trovato poco spazio in questa stagione ed è stato relegato a panchinaro.

Non è da escludere un ritorno in Italia per Elmas, anche perché il Lipsia ha dimostrato di non fare affidamento sul giocatore che potrebbe trasferirsi in Germania o in Italia con la Juventus in agguato, pronta a sfruttare dell’occasione.