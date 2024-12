Esonero Guardiola: ribaltone Mourinho, le ultime

Sull’esonero di Guardiola è stato poi citato Mourinho, in un vero e proprio ribaltone causa Pep.

Al Manchester City non se la passa proprio bene Pep Guardiola, allenatore finito alla ribalta tra i rumors di calciomercato, per quanto riguarda il comparto allenatori, sul suo possibile esonero.

Lui ne parla apertamente, rispondendo alle domande, soprattutto quando in campo si sente urlare che verrà esonerato da parte dei rivali di sempre del Liverpool che gli hanno intonato cori contro. Lui, con un gesto, ha risposto con i titoli vinti al City. E oltre a questo, ha tirato pure in ballo Mourinho, ribaltando così tutto il discorso sulle voci legate al suo esonero.

Esonero Guardiola: tirato in ballo Mourinho

Tirato in ballo Mourinho, nelle voci riguardanti l’esonero di Pep Guardiola al Manchester City. Un ritorno in Premier League non è da escludere per lo Special One, rivale a sorpresa di Guardiola, considerando che lo stesso allenatore spagnolo ha deciso, di punto in bianco, di tirarlo in ballo.

Uno “scivolone” vero e proprio, spiegano dall’Inghilterra, perché non c’era alcun bisogno e motivo per farlo. E sarà attesa ovviamente risposta da parte dello Special One che, quasi sicuramente, non si farà attendere appunto, conoscendo il “personaggio” oltre l’allenatore che è, straordinario, al Fenerbahce attualmente.

Rispondendo alle critiche, ha tirato una frecciata a Mourinho che, con le domande sull’esonero, c’entrava poco o niente. Ci ha tenuto, Guardiola, a fare delle precisazioni su quanto fatto da lui e sull’operato di José Mourinho, nell’intervista rilasciata di recente.

Il gesto di Guardiola e la risposta su Mourinho

Guardiola si è sbottonato, per la prima volta, su quanto accaduto all’Anfield, durante Liverpool-Manchester City. Il tecnico ha alzato il numero “sei” con le dita, per dimostrare di aver vinto sei titoli a differenza proprio dei Reds. E ai giornalisti che gli hanno sottolineato che ha fatto lo stesso gesto di Mourinho, sui titoli vinti, lui ha risposto così: “Io come Mourinho? No, lui ne ha vinti tre di trofei, io sei”.

Le ultime sul possibile esonero di Guardiola

Qualora dovesse precipitare la situazione al Manchester City, allora Pep Guardiola sarà esonerato. Stando alle ultime sulla sua posizione, occhio ai possibili successori. C’è, tra tutti, un suo “erede” diretto che è nel nome di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal che potrebbe tornare al City, dopo un passato proprio da vice-Guardiola. Da capire se il City procederà verso tale soluzione dopo quello che è stato il rinnovo recente, a sorpresa, proprio dell’ex allenatore del Barcellona.