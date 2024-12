Dal Malmo alla Serie A come Ibrahimovic: colpo da 40 milioni

Il colpo dal Malmo alla Serie A o nel calcio dei grandi in Europa, come Zlatan Ibrahimovic.

Terra dei fuoriclasse, dove sbocciano i campioni. È successo anche a Ibrahimovic quando, da giovanissimo, sbarcò all’Ajax per poi mettere in piedi la straordinaria carriera che lo ha visto protagonista in Serie A. Chissà che le cose per il fuoriclasse della Bundesliga, non possano replicarsi.

Non nel ruolo di punta, ma vivendo un’esperienza da assoluto protagonista anche per quanto riguarda la Nazionale della Svezia, che nonostante la giovanissima età, è già nel pieno giro della stessa Federazione. Il centrocampista che sta brillando in Germania, è pronto al grande salto e vale già la bellezza di 40 milioni di euro.

Come Ibra: dal Malmo al calcio dei grandi

È partito dal Malmo, adesso gioca all’Eintracht Francoforte. Proviene dallo stesso posto di Zlatan Ibrahimovic e tutti parlano di lui in Svezia e in Europa, per quanto ha dimostrato fino a questo momento nel campionato della Bundesliga dove è secondo, attualmente, con la squadra di Francoforte.

Il centrocampista dell’Eintracht sta trascinando a suon di prestazioni importanti il club tra i primi posti in classifica, in Germania, dopo il passato al Malmo dove aveva già inciso. 67 le partite che aveva giocato con il Malmo, con tre gol trovati. Con la Nazionale maggiore ha già trovato otto apparizioni, a differenza delle 12 in Bundesliga con 2 gol trovati in maglia Eintracht Francoforte.

Hugo Larsson, omonimo di un’altra leggenda svedese, è il pezzo pregiato dell’imminente calciomercato. Da una base di 40 milioni, anche i club di Serie A stanno attenzionando il fuoriclasse della Bundesliga. Lo fanno sapere da Sky Sport DE, emittente equivalente a quella italiana, in Germania.

Calciomercato: chi è il centrocampista svedese sui taccuini di mezza Europa

Mezza Europa è sulle tracce di Hugo Larsson. Il centrocampista svedese piace al Real Madrid e al Manchester United. Ma non solo. Perché anche Milan e Napoli, passando anche per la Juventus, hanno il suo nome nella lunga lista delle occasioni tra i giovani profili internazionali. Per il classe 2004 però, autore anche di due gol in cinque partite giocate in Europa League, il valore di calciomercato è vertiginosamente aumentato. La base è di 40 milioni per intavolare una trattativa che potrebbe portare anche ad un rialzo, nelle richieste del club tedesco.

Chi può prendere Larsson in Italia: le ipotesi

Le ipotesi italiane vedono esclusa dalle opzioni il Napoli che, in quella parte di campo, è ben coperta. Come soluzione in Serie A, invece, c’è sicuramente il Milan con la Juventus che, a centrocampo, hanno bisogno di piazzare un colpo di tale portata. Prima che Real o United possano spazzare via la concorrenza, occhio alle intenzioni a gennaio dei due club italiani. Sullo sfondo, più lontana, c’è la Roma.