La Juventus compra in Premier: soffiato un obiettivo al Napoli

Per essere ancora più forte e competitiva, la Juventus avrebbe intenzione di prendersi la scena anche nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Thiago Motta avrebbe presentato una lista di nomi che potrebbero fare al caso suo in vista della seconda parte di stagione, soprattutto dopo l’infortunio di Cabal. Se potesse, l’allenatore italo-brasiliano opererebbe in più reparti così da far diventare la sua squadra una vera corazzata da scudetto, ma a quanto pare si accontenterebbe anche di un difensore che possa andare a completare la batteria di centrali dopo i gravi infortuni di questo inizio di stagione.

A fronte di questo la Juventus avrebbe messo nel mirino un giovane difensore della Premier League, obiettivo anche del Napoli per il prossimo calciomercato invernale.

La Juventus pesca in Premier League: grande ritorno a Torino

Parlare di calciomercato potrebbe sembrare essere prematuro, non però se ti chiami Juventus e ti ritrovi una squadra decimata da una serie di infortuni piuttosto gravi. Dopo Bremer, infatti, Thiago Motta ha perso per la rottura del crociato anche Cabal, che inevitabilmente risulterà indisponibile fino alla fine della stagione.

Per questo motivo l’allenatore italo-brasiliano avrà bisogno di un difensore centrale per andare a completare il proprio reparto arretrato, che da qui a gennaio dovrà farsi bastare i “soli” Danilo, Gatti e Kalulu adattato. Ovviamente andare avanti così fino a maggio è impossibile, motivo per il quale la dirigenza bianconera si sarebbe già iniziata ad operare per regalare a Thiago Motta un rinforzo in quel reparto. Il nome di Milan Skriniar è quello che più di tutti alletterebbe società e piazza, ma gli alti costi dell’operazione starebbero portando la Juventus a virare su un profilo che dalle parti della Continassa ci è già passato.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nella serata di Sky Sport, nel prossimo calciomercato invernale la Vecchia Signora potrebbe tornare forte su Radu Dragusin, centrale rumeno oramai ai margini del progetto tecnico del Tottenham.

La Juventus beffa il Napoli nella corsa al giocatore

La Juventus potrebbe tornare a pensare a Radu Dragusin, giocatore che la maglia bianconera l’ha già indossata tra il 2018 ed il 2021. Poi l’esperienza alla Samp, la consacrazione al Genoa ed il passaggio, non fortunato, in Premier League, che potrebbe lasciare ad appena un anno dal suo approdo al Tottenham.

Il futuro di Radu Dragusin sembrerebbe essere dunque in Serie A, con la Juventus in pole per acquistarlo. Allo stesso tempo, però, c’è da registrare un forte interesse anche del Napoli, che già l’anno scorso, di questi tempi, ci provò, invano, con il Genoa. Staremo a vedere.