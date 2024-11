Dragusin in Serie A a gennaio, l’agente annuncia dove giocherà

Il mercato di gennaio si avvicina e occhio alle grandi occasioni che possono capitare perché diversi club devono investire in difesa e ora torna di moda il nome di Radu Dragusin.

Il calciatore rumeno che ha fatto bene in Serie A negli ultimi anni è andato via lo scorso gennaio per andare a giocare in Premier League, dopo aver rifiutato offerte importanti da Napoli e Bayern Monaco. Alla fine però il forte centrale ha lasciato l’Italia e ora è proprio qui che potrebbe tornare perché sono diverse le squadre interessate ancora a lui.

Al Tottenham ha avuto qualche problema più del previsto e per questo motivo che ora si parla della possibilità di rivedere già a gennaio Dragusin in Serie A. Situazione che si può sbloccare da un momento all’altro vista quello che è accaduto in questi mesi.

Dragusin anche quest’anno continua a fare fatica a trovare spazio nel Tottenham e per questo motivo che il suo nome è accostato a club italiani anche importanti che possono pensare a lui per andare a rinforzarsi nella prossima sessione di mercato di gennaio.

Calciomercato Serie A: Dragusin torna, annuncio dell’agente

Dopo le prime voci di calciomercato sono arrivate conferme anche da parte del suo agente che ha voluto chiarire quella che è la situazione attuale visto che ci troviamo ancora a diversi mesi da quella che è la prossima finestra invernale dove i club potranno fare investimenti e magari in Serie A riportare Dragusin.

A raccontare la versione che ad oggi dovrebbe essere quella reale è stato Florin Manea, che è l’agente di Radu Dragusin, che è stato intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com visto che proprio alla Juve è stato nuovamente accostato per un grande ritorno il centrale rumeno.

Ad oggi la situazione della Juventus è chiara, dopo l’infortunio grave di Bremer si dovrà intervenire a gennaio, quando aprirà la sessione di calciomercato invernale e Giuntoli dovrà necessariamente andare a prendere un nuovo centrale di difesa, tra i vari nomi c’è anche quello di Dragusin in lista.

Al momento però la situazione è chiara, Dragusin può tornare in Serie A, ma non ci sono stati contatti con la Juve o altri club italiani come confermato dal suo agente. Perché il giocatore è concentrato sul Tottenham ed è lì che vuole stupire e provare a prendersi la fiducia del club inglese che tanto ha puntato su di lui.