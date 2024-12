Calciomercato Inter: prendono il pupillo di Messi, colpo dal Sudamerica

L’amico di Messi arriva in Serie A: l’Inter ci sta provando. Ecco nuovi aggiornamenti di mercato riguardo il possibile affare dei nerazzurri, che metterebbero a segno un super colpo in mezzo al campo.

Gli scout dell’Inter sono in Sudamerica per pescare un altro Lautaro Martinez. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la società nerazzurra ha intenzione di anticipare la concorreza di altre società ed è per questo motivo che sta lavorando per prendere dei giovani interessati, da inserire nella rosa di Simone Inzaghi.

Nell’elenco dei giocatori seguiti da Dario Baccin, vicedirettore sportivo dell’Inter, c’è anche il pupillo di Lionel Messi che è pronto al grande salto in Europa. Ecco tutti i dettagli riguardo il prezzo del cartellino del centrocampista.

Fresco vincitore della Copa Libertadores con il Botafogo, il giocatore è pronto al grande salto in Europa. C’è la disponibilità economica da parte di Oaktree che, rispetto a profili d’esperienza, predilige giocatori giovani su cui puntare.

Un esempio su tutti è Palacios, arrivato l’estate scorsa dall’Argentina nonostante le richieste di Inzaghi di prendere un difensore pronto all’uso. Alla fine, ha prevalso la volontà della proprietà americana di puntare su un giovane talento che in prospettiva può prendersi il posto da titolare nell’Inter, un po’ come successo con Bisseck.

Ecco perché, adesso anche grazie alla spinta di Oaktree, l’Inter può concretizzare diversi affari e pescare dal Sudamerica il nuovo crack. Ecco l’elenco dei giocatori seguiti da Dario Baccin, che è in missione in Argentina e Brasile.

Nuovo acquisto Inter: lo sponsorizza Lionel Messi

Alla viglia dei Mondiali in Qatar, Lionel Messi aveva parlato così del nuovo obiettivo di mercato dell’Inter.

“Nell’uno contro uno è molto bravo, si tratta di un giocatore rapido. Non ha pauro di nulla, è furbo e quando ha la possibilità in campo ti sfida”.

Un biglietto da visita interessante per il calciatore, che ha ricevuto i complimenti della Pulga che con la Nazionale argentina ha coccolato il calciatore che l’estate scorsa si è trasferito al Botafogo per circa 20 milioni di euro.

Adesso la valutazione è cresciuta, soprattutto dopo la vittoria della Copa Libertadores da parte dei brasiliani. Baccin, comunque, ci proverà a portare all’Inter Thiago Almada che in passato è stato vicino all’Italia, prima al Napoli e poi alla Fiorentina. Il prezzo è intorno ai 30-35 milioni di euro anche se i brasiliani del Botafogo stanno spingendo e voglioni innescare un’asta per il calciatore.

Ecco perché, Baccin valuta con attenzione anche altri profili di giovani sudamericani: ecco i dettagli.

Calciomercato Inter: non solo Thiago Almada, gli altri giocatori nel mirino di Baccin

L’elenco, comunque, è abbastaza ampio. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che svela i nomi dei giocatori sudamericani seguiti dall’Inter per la prossima stagione.

Oltre al trequartista del Botafogo, amico di Messi, Thiago Almada, la società sta monitorando anche la situazione di Luiz Henrique. Nell’elenco sono presenti anche Kevin Zenon e Cristian Medina del Boca Juniors. Il difensore classe 2006, Vitor Reis del Palmeiras. Il 2007 Franco Mastantuono del River Plate, e i centrocampisti di Flamengo e San Paolo

Lorran, classe 2006, e Pablo Maia, 2002.