Calciomercato, Milan beffato: firma con l’Inter a gennaio

Sorpasso dell’Inter per il giocatore, che è pronto a cambiare casacca nella sessione invernale di calciomercato. C’è la svolta riguardo il trasferimento in nerazzurro, ecco tutti i dettagli

Per il centrocampista è una sfida tutta milanese. A gennaio è pronto a fare le valigie per restare in Serie A: gli occhi di Inter e Milan sono sul giocatore che in questa prima parte di stagione è stato seguito con grande attenzione dalle due società.

Ecco le ultimissime, riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in merito al passaggio all’Inter che – in questo momento – è più avanti rispetto al Milan.

E’ tempo di programmazione per le big. I dirigenti sono già proiettati al prossimo mercato di gennaio che, come sempre, regalerà delle grandi sorprese sia in entrata che in uscita.

I tifosi si aspettano rinforzi da Inter e Milan, che dovranno stare attenti al bilancio. Ecco perché entrambe le squadre di Milano dovranno prima cedere e poi acquistare.

In uscita ci sono gli attaccanti: Arnautovic e Correa da un lato e Jovic, Origi, dall’altro. Intanto, entrambe hanno messo gli occhi sul centrocampista che è pronto a cambiare maglia nel prossimo mercato di gennaio.

Conteso da Inter e Milan: ecco le ultime sul futuro del giocatore

Ennesimo derby di mercato che vedrà protagoniste Inter e Milan con Ausilio che in questo momento è pronto a beffare la concorrenza rossonera.

Arrivano delle novità riguardo l’affare che può andare in porto nel corso della prossima sessione di calciomercato, che si aprirà a gennaio 2025. Alla ricerca di un centrocampista, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino l’obiettivo del Milan.

Secondo le ultime notizie, i dirigenti sono pronti a chiudere per portare all’Inter Belahyane dell’Hellas Verona, protagonista di un’ottima prima parte di campionato.

Belahyane all’Inter: ecco i dettagli

Reda Belahyane è nel mirino dell’Inter per gennaio. Il 20enne è seguito con attenzione da Marotta e Ausilio che sabato avranno la possibilità di vederlo dal vivo. Si sta giocando un derby di mercato per il calciatore che ha una valutazione attorno ai 15-20 milioni di euro: l’inserimento di qualche contropartita può essere la svolta per abbassare la parte cash con l’Hellas pronto a cederlo anche nel mercato di gennaio. Il marocchino può essere interessato dall’Inter che può fare di lui il vice di Calhanoglu.