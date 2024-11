Calciomercato Inter: il terzino sta firmando, è il sostituto di Dimarco

Particolare intreccio di mercato che può favorire l’Inter, che è pronta ad accogliere in squadra un altro esterno mancino di grande esperienza.

Il mercato regala sempre delle grandi sorprese. L’Inter non è nuova ad operazione del genere, come quando nel 2020 prese dal Tottenham Eriksen. Ed in vista di gennaio, i nerazzurri sono pronti a stupire tutti con l’arrivo di un altro esterno mancino.

Ecco le ultimissime riguardo il prossimo obiettivo di Marotta, che ha intenzione di prendere il sostituto di Federico Dimarco. Con l’arretramento di Carlos Augusto a braccetto difensivo, i nerazzurri sono alla ricerca di un altro esterno visto che Buchanan non ha convinto del tutto lo staff tecnico dell’Inter.

Nelle ultime ore è uscito fuori un altro nome per il mercato dell’Inter, arriva direttamente dall’Arsenal: ecco tutti i dettagli.

Duttile tatticamente, il giocatore è considerato il profilo migliore per sostituire all’occorrenza Federico Dimarco. Può essere acquistato dall’Inter ad un prezzo ragionevole, visto che ha il contratto con l’Arsenal in scadenza a giugno 2026.

Oaktree è stata chiara riguardo i prossimi investimenti: non sono previste spese pazze con Marotta che deve fare i conti con il bilancio e operare anche in uscita, per poter completare le operazioni in entrata nella prossima sessione di mercato, prevista a gennaio 2025.

In vendita ci sono sempre Correa e Arnautovic, che sono fuori dai progetti nerazzurri. Così come Buchanan che è pronto a fare le valigie per andare in un altro club. Con l’addio del canadese, la società si muoverà per prendere un altro sostituto di Federico Dimarco.

Calciomercato Inter: colpo dall’Arsenal, ecco chi prendono

Oleksandr Zinchenko è il nuovo obiettivo dell’Inter. Marotta ha messo nel mirino il 27enne ucraino che in questa stagione ha giocato poco rispetto alle sue aspettative.

Ha una situazione contrattuale particolare, che può favorire la società nerazzurra che tenterà di prenderlo già da subito o in vista del mercato estivo 2025.

L’esperienza del giocatore può essere utile alla rosa dell’Inter con Inzaghi pronto a sfruttare le qualità dell’ex Manchester City.

Zinchenko via dall’Arsenal: c’è l’Inter sulle sue tracce

Zinchenko ha la possibilità di rilanciare la sua carriera in un progetto serio come quello dell’Inter. Marotta sta valutando la possibilità di prendere il giocatore dell’Arsenal, che ha tutto per fare bene in Serie A.

Il suo profilo si sposa bene alla rosa dell’Inter con Inzaghi pronto a sfruttare le qualità dell’ucraino che può giocare sia a centrocampo che come vice Dimarco. A riportare la notizia, sull’interesse dei nerazzurri per Zinchenko, è il portale spagnolo fichajes.net.