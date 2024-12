Calcio italiano in lutto: aveva solo 24 anni

Il calcio italiano piange il calciatore, scomparso come riferiscono questa mattina, a soli 24 anni.

Aveva smesso di giocare a causa di una malattia che non gli ha concesso di proseguire la sua carriera da calciatore e, secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, era malato da più di un anno.

Il gravissimo lutto è stato annunciato dalla società nella quale il giovane calciatore era cresciuto. “Un bravissimo ragazzo” raccontano tutti i testimoni del suo passaggio sulla terra, tra gli amici della scuola e del calcio che lo descrivono così, per le doti umane oltre a quelle calcistiche. Notizia che lascia senza parole, col calcio italiano che piange il ragazzo che, a soli 24 anni, ci ha lasciati.

Calcio in lutto: l’annuncio della società italiana

Ha giocato per il Modena, da giovanissimo, è scomparso prematuramente a 24 anni, il calciatore che era conosciuto moltissimo sia a Casinalbo e in tutta Modena.

Stava lottando contro una grave malattia, che lo ha allontanato dal mondo del calcio. Era cresciuto nelle giovanili dell’Audax Casinalbo, per poi passare in altre destinazioni. Aveva raggiunto anche la Serie A del campionato in Gibilterra. Lo spiegano all’interno del messaggio di cordoglio da parte della stessa società dell’Audax Casinalbo, che ha annunciato il decesso del ragazzo.

“Ciao Alessandro”, scrivono di Borghi, morto prematuramente all’età di 24 anni. Tutta la redazione di Calciomercatoweb si stringe attorno al dolore della famiglia e dei suoi affetti.

Chi era l’ex Modena? I commenti degli ex compagni e degli affetti

L’ex Modena, Alessandro Borghi, era un ragazzo sorridente. Sorriso e vita stroncata dalla malattia, con il commento del dirigente dell’Audax, Claudio Bertolani, che ha così parlato di Alessandro Borghi, ragazzo di 24 anni deceduto a causa di una grave malattia: “Anche se non giocava più con noi, lo vedevamo spesso. Perché era molto legato a Casinalbo, qui aveva i suoi amici, le sue compagnie. Siamo senza parole per la sua scomparsa, che ha colpito tutti. Volergli bene era facile. Era davvero un bravo ragazzo, sempre col sorriso sulle labbra. Mi stringo attorno al dolore della sua famiglia”.

La Serie A in Gibilterra: i ricordi su Alessandro Borghi

Calcio italiano in lutto per la tragica scomparsa del calciatore di 24 anni. Alessandro Borghi ha giocato nell’Audax, per poi giocare nelle giovanili del Modena, dove è rimasto per 5 anni. Poi dopo, nel vivaio di Castelvetro, Sanmichelese e Sammaurese. Le sue qualità lo hanno portato all’esperienza internazionale, assieme al fratello in Gibilterra. Ha giocato assieme a lui nel Glacis United, squadra del campionato massimo del Paese. Il ritorno a casa con la Modenese, dove ha giocato dal 2022. La malattia poi, negli ultimi anni, lo ha costretto al ritiro. Anche il direttore della Sanmichelese Enrico Pifferi, ha preso voce, dopo il tragico evento: “Siamo dispiaciuti, da noi ha lasciato ottimi ricordi. Mi dispiace molto, un ragazzo così giovane che deve dire addio a tutti i suoi sogni… Ciao Alessandro”.