Lutto in Serie A, è morto a 75 anni: “Tra i più forti di sempre”

Il calcio italiano e la Serie A in particolare piangono la scomparsa di uno dei grandi protagonisti del calcio degli anni ’70 e ’80.

Negli ultimi mesi il mondo del calcio ha vissuto situazioni di lutto in tutto il mondo. Purtroppo tanti calciatori del presente e del passato hanno lasciato un vuoto incredibile nel cuore di tutti i tifosi che hanno dovuto salutare i propri beniamimi dell’attualità e del passato, come accaduto anche poco fa.

Il mondo dello sport ha sempre creato figure quasi mitologiche e per tutti i tifosi ci sono dei beniamini che nel corso del tempo sono diventati dei personaggi clamorosi dai quali prendere esempio.

Serie A e calcio italiano in lutto: è morto l’ex Cagliari

Il calcio piange una nuova scomparsa di un grande del calcio del passato. Purtroppo si stanno susseguendo tanti addii a uomini del calcio che fu e che sono stati per anni beniamini indiscussi dei tifosi degli anni ’70 e ’80 e che, quindi, stanno mettendo sotto shock tutto il mondo del calcio.

Purtroppo siamo qui a raccontare un’altra scomparsa pesante che verrà commemorata sicuramente anche durante i prossimi giorni sia dai club in cui ha militato in Serie A che dalla tifoseria che per molti anni lo ha considerato un idolo totale.

La notizia dell’ultima ora riguarda la morte di Marco Valeri, ex difensore e bandiera del Cagliari dal 1973 al 1978.

Morte Mario Valeri: chi era l’ex bandiera del Cagliari

Il mondo del calcio sardo, e non solo, è in lutto per la morte di Mario Valeri. L’ex calciatore, nato a Sorso è morto a 75 anni all’ospedale di Sassari, nel primo pomeriggio del 27 novembre, dopo una breve malattia.

Cresciuto nelle giovanili del Sorso, era stato acquistato dalla Fiorentina, dove però non trovò mai la possibilità di scendere in campo. La Torres lo acquistò, poi, nel 1970 e dopo tre stagioni di ottimo livello sul campo dell’Acquedotto passò al Cagliari di Gigi Riva negli ultimi anni della carriera di “Rombo di Tuono“.

Il grande Mario Valeri visse 5 anni meravigliosi a Cagliari, diventando una bandiera per il club sardo. Poi nel 1978 si trasferì alla Salernitana, dove giocò per due anni prima di chiudere la carriera nei campionati dilettantistici della Sardegna, per tornare vicino casa.

Lutto Mario Valeri: il cordoglio del Cagliari

Mario Valeri per il calcio cagliaritano e sardo in generale è considerato uno dei più grandi difensori sardi di tutti i tempi. Ha vissuto annate straordinarie nella sua terra e per questo sarà sempre ricordato con grande affetto.

“Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Mario Valeri, sardo, originario di Sorso, dal ’73 al ’78 collezionò in rossoblù oltre 140 presenze. Il Club si stringe con affetto attorno alla sua famiglia. Ciao Mario”: questo il tweet del Cagliari Calcio che ha omaggiato un grande del passato permettendo a tutti i tifosi di donargli l’ultimo saluto.