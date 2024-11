Pino Daniele, Napoli in lutto: è morto nel giorno di Maradona

Il Napoli calcio vive un momento fantastico e di grande emozione per la vetta della classifica in Serie A dopo un’annata disastrosa, eppure oggi è stata una giornata terribile per i napoletani.

Proprio in occasione di Napoli-Roma che ha permesso alla squadra di Antonio Conte allo stadio Maradona è andata di scena una notte davvero magica, perché si trattava della giornata prima della commemorazione di Diego Armando Maradona scomparso 4 anni fa e prima della partita c’è stato un grande omaggio per la famiglia di Pino Daniele.

Un momento davvero toccante quando tutto lo stadio Maradona e i tifosi da casa hanno potuto ascoltare ‘Again’, un inedito di Pino Daniele mai ascoltato prima che risale ad un progetto del 2009 che non è mai poi stato lanciato. Una canzone da pelle d’oca con una dedica forte alla città di Napoli che ha commosso tutti.

Successivamente questo giorno però una terribile notizia per la famiglia di Pino Daniele perché proprio in queste ore Napoli piange una scomparsa che ha toccato tutti e arriva proprio nel giorno della morte di Diego Armando Maradona e successivo a quello che è stato il grande omaggio al grande Pino.

Lutto Napoli, è scomparso nel giorno di Maradona

Non un momento facile questo per la famiglia Daniele che ha dovuto sopportare le tante emozioni contrastanti di questi ultimi giorni tra la dedica di Pino Daniele ascoltato allo stadio Maradona con una nota canzone e anche quello che è accaduto in queste ore con un tragico lutto.

Un altro lutto a Napoli dopo quello di Maradona nel 2020. Il 25 novembre sarà una data che sicuramente sarà ricordata a Napoli e per la famiglia Daniele, perché è morto Carmine Daniele fratello del noto cantante Pino.

Una terribile notizie è arrivata proprio in queste ore per la famiglia di Pino Daniele, perché proprio nella giornata del ricordo della morte di Diego Armando Maradona, scomparso 4 anni fa nel 2020, è morto anche Carmine Daniele, fratello del noto cantante Pino e detto ‘O Giò, aveva 66 anni.

Carmine Daniele è morto a 66 anni dopo delle complicazioni post trapianto di cuore. Il fratello di Pino Daniele non ce l’ha fatta e ora in molti stanno ricordando la sua scomparsa nello stesso giorno di quella che per la città di Napoli è una data toccante come quella del 25 novembre per la morte di Maradona nel 2020.