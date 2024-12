“Vedere” la partita attraverso un’attività sensoriale: da oggi si può

Il calcio sta diventando sempre più inclusivo, grazie anche alle continue innovazioni tecniche che permettono a chi è meno fortunato di seguire la partita.

L’ultima trovata ha a che vedere con un’attività sensoriale, che permetterebbe ai non vedenti di seguire, dal vivo, la partita della loro squadra del cuore. Non si tratterebbe essere né di un’esperimento né tantomeno di un’iniziativa in via di sviluppo, bensì della realtà più totale, visto che questa nuova tecnologia sarebbe già stata provata nel corso dell’ultima giornata di Serie A.

I risultati sono stati più che ottimi, come recensito anche da chi a questa nuova tecnica è stata rivolta.

Col passare degli anni il calcio sta diventando uno sport sempre più inclusivo. Questo splendido mondo sta iniziando a prendere sempre più in considerazione anche le persone meno fortunate, che in un modo o nell’altro non perdono la gioia nel seguire in Italia, ed in Europa, la loro squadra del cuore.

Dagli accessi facilitati al linguaggio dei segni, passando adesso per una nuova tecnologia che permetterà ai non vedenti di seguire dallo stadio la partita della squadre per la quale tifano. Come funziona? Ma soprattutto, chi l’ha ideata? Il merito è tutto di Touch2see, ovvero questo tablet interattivo che consente agli utenti di immergersi nel cuore della partita grazie al suo tocco e alla descrizione accurata dell’audio.

La svolta è dunque vicina, con la Serie A che si starebbe a piccoli passi avvicinando sempre di più a questo prodotto, come confermato anche dal suo utilizzo in una recente giornata di campionato. Feedback positivi e consumatori contenti potrebbero invogliare la Lega ad investirci, per rendere il campionato di Serie A sempre più accessibile, così da valutarne poi l’utilizzo anche in altre competizioni, come ad esempio la Serie B.

Touch2see: per la prima volta in Italia

L’influencer non vedente Daniele Cassioli l’ha testato per la prima volta in occasione della partita di Serie A tra il Cagliari ed il Verona, che ha visto la formazione di Davide Nicola vincere un importante incontro in ottica salvezza. Il noto personaggio pubblico, tramite il profilo Instagram del club sardo, ha fortino una recensione accurata del dispositivo, utilizzando in più occasioni la parola “pazzesco” e “fighissimo“, a conferma del fatto che il prodotto è ben riuscito.