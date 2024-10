Bombe carta durante l’allenamento dei bianconeri, tifosi infuriati

Contestazione violenta dei tifosi bianconeri contro la squadra e la società, arrivano delle nuove notizie su quello che è accaduto all’ultimo allenamento dopo la sconfitta.

Un brutto momento per la squadra con i tifosi che si aspettavano ben altri risultati in questo inizio di stagione, alla fine però non sta andando come si pensava e per questo motivo che si dovrà cercare ora una svolta per mettersi alle spalle quello che è accaduto. Perché sono stati momenti di grande tensione durante l’allenamento della squadra.

Situazione davvero difficile quella che sta vivendo la società perché ciò che è accaduto è assolutamente da denunciare. Una vicenda difficile che va per forza affrontata dopo quello che è accaduto. Perché il club ha vissuto momenti terribili quando si sono presentati durante l’allenamento e hanno contestato in modo violento quello che è accaduto di recente.

Situazione difficile da ribaltare ora, ma doverosa e necessaria per mettersi tutti insieme alle spalle quello che è accaduto. Il club occupa una posizione di classifica più difficile e inaspettata rispetto quelli che erano gli obiettivi e ora potrebbe anche essere compromessa la stagione se non dovessero arrivare le risposte positive nelle prossime partite.

Tensione durante l’allenamento, contestazione dei tifosi

Una giornata davvero difficile per i bianconeri con la contestazione violenta dei tifosi durante l’allenamento con parte dei sostenitori che si sono presentati davanti la squadra per seguire l’allenamento contestando con fumogeni e petardi.

Una situazione di grande tensione che si è vissuta in casa Ascoli, esattamente al Picchio Village, quello che è il quartier generale del club bianconero. Come riportato da Il Resto del Carlino, alcuni individui hanno fatto irruzione nella struttura rivolgendo anche insulti nei confronti del Direttore Generale Domenico Verdone e del Responsabile del Settore Giovanile Nino Nosdeo.

Da lì però è successo di tutto quando era in corso l’allenaento della prima squadra con lanci di bomba carta e un fumogeno che per fortuna non hanno portato conseguenze ai giocatori in campo e le persone che erano a lavoro per l’Ascoli durante l’allenamento.

A ogni modo, la preparazione prosegue, e, come noto, la società ha confermato la fiducia a mister Domenico Di Carlo, escludendo di fatto ulteriori e imminenti cambiamenti; i tifosi chiedono però a gran voce – e ormai da tempo – l’allontanamento di tutta la dirigenza, compresa quella del settore giovanile; ma niente, sia chiaro, giustifica episodi intimidatori.