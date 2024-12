UFFICIALE – Daspo e inibizione per Criscitiello fino al 2026: il motivo

È stato squalificato con daspo Michele Criscitiello dalla FIGC per quanto accaduto nel corso del week-end.

Il direttore di SportItalia è stato così bandito dalla FIGC nel motivo spiegato, con comunicato ufficiale, apparso nel corso di questo pomeriggio e da parte del Giudice Sportivo.

Ha del clamoroso quanto accaduto e raccontato da parte dello stesso Giudice Sportivo che, in una nota apparsa sul sito della FIGC, ha spiegato i motivi che portano al daspo proprio per il noto giornalista.

Daspo per Michele Criscitiello: nota del Giudice Sportivo

Oltre alla squalifica, anche il daspo per Michele Criscitiello, come viene spiegato nel comunicato ufficiale da parte del Giudice Sportivo. Nel corso di questa giornata, proprio Criscitiello attraverso le proprie stories pubblicate su Instagram, aveva menzionato la FIGC aprendo “battaglia” in merito a quelle che sono le sue dichiarazioni.

La squalifica con daspo e inibizione arriva in merito a ciò che è successo in Serie D, con la sua squadra in campo, la Folgore Caratese, della quale ne è presidente.

La FIGC, attraverso una nota ufficiale, ha così comunicato i provvedimenti ai danni di Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese e direttore di SportItalia.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: squalifica per due giornate

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, apparso sul sito della FIGC. Ecco la nota su Michele Criscitiello e il suo club di Serie D: “Squalifica per l’impianto sportivo della Folgore Caratese per le prossime due gare effettive, da giocarsi in campo neutro e a porte chiuse. Sanzione di 4mila euro”. Il motivo è legato ai fatti accaduti, come viene spiegato all’interno della stessa nota ufficiale. Si legge che è per aver, persone non identificate ma riconducibili chiaramente alla società, avuto espressioni offensive e con discriminazione per motivi di razza nei confronti del direttore di gara. Oltre a questo, per mancanza di acqua calda che sarebbe stato volontariamente tolta ai direttori di gara che occupavano lo spogliatoio”.

Daspato e inibito Criscitiello fino al 2026: cos’è successo al noto giornalista

Il noto giornalista e direttore di SportItalia, è stato daspato in Serie D. I motivi sono stati spiegati nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, con inibizione per Michele Criscitiello fino al 30 giugno 2026. Oltre a questo, sarà vietato per lui accedere in tutti gli impianti sportivi, per gare ufficiali o amichevoli in campo della FIGC fino al 2025. Tutto questo, per aver “fatto indebito ingresso in campo offendendo l’arbitro con discriminazione razziale, inseguito il direttore di gara cercando di farlo cadere e rivolgendosi con espressioni e gesti intimidatori; al termine del match giocato nel week-end innescato una rissa tra i tesserati delle due squadre e reiterando, ulteriormente, una condotta minacciosa”. Insomma, si leggono gravissime accuse ai danni di Michele Criscitiello che sarà pronto a rispondere, legalmente, a tutto ciò di quanto è accusato dal Giudice Sportivo.