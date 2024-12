Occasione Koulibaly: via dall’Arabia, torna in Serie A

Ritorno in Serie A per Kalidou Koulibaly, che è pronto a vivere una nuova esperienza in Italia. Ecco le ultimissime riguardo il futuro del senegalese, che ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita.

E’ ai titoli di coda l’esperienza in Arabia di Koulibaly, che è pronto a lasciare la Saudi Pro League nel prossimo calciomercato di gennaio 2025.

Una vera e propria occasione per le squadre di Serie A, che sono alla ricerca di un difensore. C’è la possibilità di riportare nel campionato italiano uno dei centrali che ha scritto la storia con la maglia azzurra del Napoli.

Oggi Koulibaly ha ancora le carte in regola per fare la differenza in Italia, ecco perché rappresenterebbe un vero e proprio affare per le squadre che intendono prendere il giocatore che può lasciare a zero l’Arabia.

L’Al-Hilal ha deciso di lasciar partire Kalidou Koulibaly. E’ l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca a fare il punto della situazione sul futuro del senegalese, che ha la possibilità di tornare in Serie A.

Infatti, per inserire Neymar nella lista della Champions League asiatica, la società è costretta a fare un taglio. Il prescelto è proprio il senegalese che è pronto a cambiare aria a gennaio e a chiudere la sua avventura nella Saudi Pro League.

Addio Arabia Saudita: nuova avventura per Koulibaly

Le vie del mercato sono infinite. E clamorosamente si apre la pista di un ritorno in Serie A di Koulibaly. Un vero e proprio colpo di scena che può strovolgere le strategie dei vari dirigenti che sono già a lavoro in vista della prossima sessione di mercato.

L’Al-Hilal, infatti, è pronta a fare a meno del calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. C’è l’ipotesi di una cessione in prestito di Kalidou Koulibaly, che è pronto a fare le valigie e salutare l’Arabia Saudita.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del calciatore, che pare non aver soddisfatto i dirigenti e l’allenatore che adesso sono pronti a tagliarlo dalla lista per la Champions asiatica e scommettere su Neymar, che sta ritornando dall’infortunio.

L’inserimento del brasiliano in lista, per sostituire Koulibaly, può aprire le porte alla cessione del senegalese che è pronto a tornare anche in Serie A.

Calciomercato: occasione Koulibaly per Napoli e Juventus?

Quali squadre italiane possono tentare il colpo Koulibaly?

E’ auspicabile un ritorno di fiamma da parte degli azzurri, che sono alla ricerca di un altro difensore centrale per completare il reparto con Buongiorno e Rrahmani. Ecco perché Manna, alla fine, potrebbe decidere di riportare a Napoli Koulibaly, che è pronto a liberarsi dalla squadra araba. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche l’ipotesi Juventus anche se fra i due club, la scelta di Kalidou ricadrebbe sugli azzurri.