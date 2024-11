Calciomercato, Neymar torna in Europa: c’è anche l’annuncio

Neymar torna in Europa da protagonista: ecco le ultimissime riguardo il futuro del campione brasiliano, attualmente in Arabia Saudita. C’è l’annuncio da parte del padre.

“Avrebbe potuto e dovuto vincere 5 Palloni d’Oro, per il giocatore ed il ragazzo che è”, così Buffon qualche settimana fa nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera. La sensazione è che alla fine Neymar abbia raccolto davvero poco rispetto al suo reale valore.

Scelte discutibili, quelle del talento verdeoro, che alla fine non hanno inciso sulla sua carriera visto che a 32 anni si ritrova in Arabia Saudita, lontano dal calcio che conta.

Adesso, l’obiettivo è tornare protagonista: ecco la strategia in vista del futuro.

Rimpianti calcisiti per Neymar?

Forse l’aver accettato la corte del Psg piuttosto che proseguire la sua avventura a Barcellona ha inciso e non poco sul corso della sua carriera. Una scelta, quella di andare a Parigi, che il talento brasiliano ha pagato anche perché con la squadra francese non è riuscito ad alzare al cielo la Champions League. Una delusione che si unisce anche al mancato successo con la Nazionale brasiliana e che alla fine ha portato Neymar in Arabia Saudita.

Quale futuro per Neymar?

Le aspettative del giocatore non sono state rispettate del tutto ed anche in Arabia Saudita si sono pentiti dell’ingaggio di Neymar che ha uno stipendio da 100 milioni di euro a stagione.

Una cifra monstre cheè stata letteralmente gettata al vento dalla società araba, visto che il giocatore ha inciso poco o nulla nella Saudi Pro League a causa di un brutto infortunio che l’ha messo ai box per circa un anno e mezzo.

Adesso è tornato a disposizione anche se le condizioni fisiche di Neymar sono ancora precarie. Il futuro, intanto, è tutto da scrivere con il contratto in scadenza a giugno 2025 con l’Al-Hilal.

Il padre, nel corso di un’intervista ad un podcast ‘Roundcast‘, si è soffermato sul futuro del figlio e della possibilità di un ritorno in Europa di Neymar.

Calciomercato: la verità sul futuro di Neymar

“Attendiamo di conoscere quale sarà la prossima avventura di Neymar. Molto dipenderà anche da come si riprenderà fisicamente, molte società lo stanno aspettando e vogliono prima valutarlo. In questo momento siamo liberi di decidere cosa fare e dove andare. Per noi è un regalo avere tra le mani un giocatore di 32 anni di queste potenzialità, che non deve dar conto a nessuno visto che ha un contratto in scadenza nel 2025. Non sappiamo ancora nulla su cosa accadrà anche se abbiamo già iniziato a lavorare. Io penso che tornerà meglio di prima dall’infortunio”.

“Il Mondiale per Club credo che sarà una bella vetrina anche perché ci sarà anche l’Al Hilal. Neymar è un giocatore d’esperienza che può fare la differenza in queste competizioni. Ecco perché non hanno rinunciato a lui”.

“Rimpianti? Non abbiamo mai programmato nulla nella carriera di Neymar. L’unico obiettivo che avevamo prefissato era il Barcellona. Psg? Avventura pazzesca”.