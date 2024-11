Calciomercato: stanno prendendo Neymar, è tutto fatto

L’avventura di Neymar in Arabia Saudita è ai titoli di coda. Si attende solo l’ufficialità per la rescissione del contratto. Intanto, il brasiliano ha già scelto la prossima destinazione.

L’enoturage del calciatore è in contatto con il club e intende chiudere l’accordo in tempi rapidi per consentire a Neymar di avere già pronta un’altra squadra dopo l’addio dall’Arabia Saudita.

Ecco le ultimissime riguardo la scelta del giocatore che nell’ultimo periodo ha vissuto una fase particolare della sua carriera con gli infortuni che hanno inciso e non poco sul suo rendimento che, nella Saudi Pro League, è stato inesistente.

Ritorno al passato per l’ex Barcellona e Psg che ha ancora tanto da dire al calcio giocato.

Le sue brillanti azioni sono un lontano ricordo visto che, dopo aver lasciato Parigi per andare in Arabia Saudita, le prestazioni del giocatore sono state inesistenti a causa di alcuni infortuni che hanno caratterizzato questa fase della sua carriera.

Adesso il calciatore è pronto a tornare ai livelli di una volta. La definita svolta arriverà con l’addio dall’Arabia Saudita, che in questi anni l’ha ricoperto d’oro.

Nuova squadra per Neymar, ecco dove sta andando

Si avvicina l’addio di Neymar dall’Al Hilal: le parti sono a lavoro per la risoluzione del contratto. Entro la fine del mese può arrivare anche l’annuncio ufficiale riguardo questa svolta con il giocatore che ha già l’accordo con il suo prossimo club.

Non resterà fermo il giocatore che adesso è pronto a vivere una nuova esperienza romantica. A fare il punto della situazione è il giornalista argentino Cesar Luis Merlo che ha svelato, in anteprima, i dettagli di questo nuovo accordo che porterà il 32enne a lasciare l’Arabia Saudita.

Ci sono già gli accordi con gli agenti: i dirigenti hanno deciso di riportare al Santos Neymar, che si appresta a salutare l’Al Hilal per far ritorno in Brasile nel club con il quale si è formato da calciatore.

Da giorni circola la voce che è stata confermata anche dai media sudamericani. Si attende,a desso, solo l’annuncio ufficiale con Neymar che è attualmente ai box per altri problemi fisici con i tempi di recupero che sono incerti.

Neymar torna in Brasile: va al Santos di nuovo

Ritorno al passato per il calciatore che, dopo essersi arricchito in Arabia Saudita, senza dare il contributo sperato dagli sceicchi, è pronto a tornare al calcio che conta ovvero quello brasiliano.

Lo aspetta il Santos che ha deciso di rilanciare per Neymar che ha accettato già la destinazione.