La Juventus piomba sul “nuovo” Kvara: affare da 20MLN a gennaio

Decimato per via dei tanti, e gravi, infortuni, in vista di gennaio Thiago Motta avrebbe chiesto rinforzi alla Juventus.

La dirigenza bianconera è pronta ad accontentare le richieste dell’allenatore italo-brasiliano, che avrebbe fatto il nome del giovane talento georgiano per il prossimo calciomercato invernale. Duttile lì davanti ma soprattutto cinico sotto porta, il calciatore potrebbe essere quel tipo di attaccante che fa al caso di Thiago Motta: mobile ma allo stesso tempo spietato, un po’ quello che Vlahovic, alla fine, non è.

Ed è per questo che in queste settimane si è tornato a parlare con insistenza di Joshua Zirkzee, anche se alla fine la scelta della Juventus potrebbe ricadere proprio sul georgiano.

Vlahovic sostituto dalla Juventus con il “nuovo” Kvara

Infortuni, rinnovo ed un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Questi fattori starebbero minando la permanenza alla Juventus di Dusan Vlahovic, che oramai è semplicemente la brutta copia del mattatore che la Vecchia Signora acquistò per oltre 70 milioni di euro nel gennaio del 2022.

Thiago Motta non ha più alcuna intenzione di aspettare il serbo, che nel prossimo calciomercato potrebbe sedersi in panchina per via dell’arrivo in bianconero di un nuovo attaccante. Ovviamente il tutto è in continua evoluzione, ma le intenzioni della Vecchia Signora sembrerebbero essere chiare, come conferma anche il casting avviato da pochissimo. Inutile dire che il primo nome sulla lista dei desideri di Thiago Motta è quello di Joshua Zirkzee, ma l’allenatore italo-brasiliano potrebbe accontentarsi di un altro profilo altrettanto talentuoso, connazionale del rivale Kvaratkshelia protagonista in questo primo trimestre di stagione in Francia.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina ad Tuttosport, per andare a rinforzare e completare il proprio reparto offensivo nel prossimo calciomercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante georgiano Geroges Mikautadze, stella di un Lione in procinto praticamente di fallire. Da questa situazione ad approfittarne potrebbe essere proprio la Vecchia Signora, considerato il fatto che il classe 2000 potrebbe lasciare la Francia praticamente a prezzo di saldo.

Di meglio in giro non c’è: colpo da 20MLN

La Juventus vuole Georges Mikautadze, attaccante del Lione sul quale ci sarebbe però la concorrenza di mezza Europa. Per anticiparla, complice anche l’incognita Vlahovic, la Vecchia Signora sembrerebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative con i francesi già a gennaio per definire il passaggio in bianconero del georgiano.

Inutile dire che parlare di affare fatto è prematuro, ma i costi dell’operazione rientrerebbero ampiamente nel budget della Juventus, ed è per questo che filtrerebbe ottimismo dalle parti della Continassa. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino di Mikautadze dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, che potrebbero diventare anche di meno considerato l’instabile situazione societaria ed economica nella quale riversa il Lione.