Juventus, trovato il vice Vlahovic: Motta lo userà subito

Quello del gol è sicuramente un problema serio in casa Juventus e con Vlahovic non al meglio delle prestazioni e ora anche infortunato che il club deve fare qualcosa per aiutare Thiago Motta.

Il nuovo allenatore bianconero era convinto di poter contare sull’attaccante serbo, su Nico Gonzalez e in attesa del recupero di Milik nella posizione di prima punta. Ma ora la situazione è peggio del previsto e bisognerà intervenire subito provando a trovare nuove soluzioni in casa Juve.

Perché Vlahovic non ha per niente un rendimento da big nonostante sia il giocatore più pagato del campionato italiano, allo stesso tempo c’è Nico praticamente fuori da inizio stagione e Milik anche non si è mai allenato nemmeno con la squadra perché fermo ai box.

Per questo motivo si parla di una necessità immediata di intervenire sul calciomercato per la Juventus che può pensare di andare a migliorare la rosa e prendere un nuovo attaccante che possa tornare utile da subito e anche per il futuro in caso dovesse essere venduto Vlahovic (trattativa di rinnovo bloccata e scadenza contratto nel 2026).

Juventus, nuovo vice Vlahovic per Motta

Arrivano conferme importanti che riguardano quelle che saranno ora le strategie di calciomercato con la Juventus decisa a dover rinforzare diversi reparti tra cui necessariamente la difesa e l’attacco. Nel frattempo toccherà all’allenatore trovare la giusta soluzione.

Perché si continua a parlare di quelle che possono essere le scelte da parte di Thiago Motta che può pensare per il momento di sopperire all’assenza di Vlahovic con un nuovo nome nel ruolo di punta d’attacco. Sono stati provati tutti ad oggi in quella posizione: Weah, Koopmeiners e McKennie, ma adesso può essere il turno anche di un altro giocatore della rosa.

Secondo le ultime notizie uno dei possibili esperimenti di Motta nel ruolo di punta può essere il giovane Yildiz che da falso nove potrebbe andare ad aiutare la squadra in questo momento di grande difficoltà di costruzione di occasioni da gol. Il club bianconero è penultimo per gol fatti tra le prime 7 in classifica in Italia.

Per questo motivo che ora si cerca di capire come possano andare le cose per la Juventus con la seria possibilità di vedere Yildiz nel ruolo di vice Vlahovic secondo i colleghi di Tmw. Le prossime partite saranno indicative per capire la scelta che sarà presa.