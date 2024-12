Inter, un altro infortunio: emergenza tra campionato e Champions

Un altro infortunio, si ferma l’altro attaccante dopo il problema fino al 2025 del centravanti titolare.

La notizia riguarda l’Inter per quello che è lo stop tra campionato e Champions League che vede quest’ultimo mese del 2024 che si complica per il club che, in totale emergenza, ha da affrontare non solo le sfide di campionato, ma pure quella di Champions League che si giocherà tra Bayer Leverkusen-Inter il prossimo 10 dicembre.

Nel corso di questa serata è arrivata la notizia sull’infortunio con tegola vera e propria perché accende un’emergenza non da poco, considerando che tutti e due gli attaccanti si sono infortunati. Il centravanti è uscito dal campo in lacrime per quanto successo e, dopo l’infortunio già annunciato con assenza fino al 2025, un altro infortunio complica le cose tra campionato e Champions League per il club in questione.

Emergenza in attacco: la notizia riguarda l’Inter sul doppio infortunio

Doppio infortunio, con l’attaccante che ricopre il ruolo da vice in attacco che è uscito dolorante per un problema muscolare, dalla sfida nella coppa di Lega.

Si tratta di una situazione che riguarda l’Inter, considerando che l’emergenza porta problemi al club sia in Champions League che in campionato, con Bayer Leverkusen-Inter alle porte.

L’infortunio in coppa, precisamente in Germania, complica le cose per il club che affronterà proprio i nerazzurri in Champions League, nel prossimo impegno nella competizione Uefa. In totale emergenza, il Leverkusen affronterà l’Inter in Champions, dopo l’infortunio di questa sera del proprio centravanti.

Infortunio ed emergenza: anche l’altro attaccante finisce KO

È durata soltanto quindici minuti la partita di Patrick Schick, centravanti che viene da un buonissimo periodo ed è uscito in lacrime per infortunio dalla sfida tra Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, nella partita valevole per la Coppa di Germania. Probabilmente proprio perché consapevole di essersi fatto male seriamente o perché voleva incidere ancora di più, vista l’assenza di Victor Boniface fino al 2025.

Aveva possibilità di mettersi in mostra, l’ex Roma, anche in Champions League contro l’Inter. Schick, che piace alla Juve e che potrebbe avere un futuro di nuovo in Serie A, è finito KO con un’emergenza vera e propria per Xabi Alonso che, pur uscendo vincitore dal turno della Coppa di Germania contro il temibilissimo Bayern Monaco, deve fare i conti con una tegola enorme per il proprio attacco.

Ultime sui tempi di recupero: chi gioca in attacco in Champions League?

Contro l’Inter, il Bayer Leverkusen, potrebbe essere costretto a non schierare una punta. In totale emergenza, Xabi Alonso potrebbe affrontare l’Inter con Florian Wirtz “falso nueve”, altrimenti al prossimo appuntamento in Champions League si vedrà un altro calciatore, adattato al ruolo di punta, nel tridente offensivo del tecnico spagnolo.