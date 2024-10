Incidente stradale e shock emotivo: i tempi di recupero

Shock emotivo per quanto vissuto e raccontato sul calciatore, con annuncio su come sta e sui tempi di recupero.

È successo nel corso di questi giorni, con l’allenatore che è andato in conferenza e ha spiegato tutto quello che è successo in merito all’incidente stradale dopo la fuga di notizie che ha visto il titolarissimo escluso dalle scelte a causa di quanto accaduto.

Una brutta vicenda quella che riguarda il giocatore, con l’allenatore che facendo da parafulmini alle domande della stampa sul mancato impiego del suo fedelissimo, ha così raccontato cosa è accaduto in una delle recenti serate e che impedito adesso, al calciatore, di finire tra i convocati. L’esclusione, a causa dello shock legato al suo incidente, con quello che può considerarsi, a questo punto, un vero e proprio “infortunio”.

La notizia in conferenza: incidente stradale, out dalle scelte

Il motivo dell’assenza è stato spiegato in conferenza stampa dall’allenatore. Uno dei migliori giocatori del torneo, sia in campionato che nella competizione che vede il nuovo format della Champions League, non gioca a causa del brutto incidente stradale.

Lo stesso, che non sta permettendo al giocatore di allenarsi. Non sono gravi le sue condizioni, ma i tempi di recupero non lo vedono ancora tra i convocati, con l’impossibilità di giocare.

Questo, lo ha rivelato in conferenza stampa il suo allenatore, annunciando così l’esclusione dai convocati. Un’esclusione che potrebbe poi vederlo out anche nel week-end. Ma le sue condizioni, dopo l’incidente di domenica, saranno valutate giorno per giorno.

Incidente stradale e infortunio: cos’è successo al giocatore

Vista l’assenza, si considera un infortunio quello che ha colpito Victor Boniface. Il centravanti del Bayer Leverkusen, secondo quanto dichiarato dal suo allenatore Xabi Alonso, ha subìto un incidente stradale, secondo quel che si racconta nella vicenda messa alla luce in conferenza stampa, proprio dall’allenatore spagnolo. Ecco, di seguito, cos’ha dichiarato sull’incidente per Victor Boniface: “Abbiamo parlato con Victor, non viene convocato perché ha subìto uno shock. L’incidente stradale non ha portato conseguenze gravi, il calciatore è ferito e non si è allenato né ieri, né oggi. Sta meglio, ma non è pronto per domani. In questi giorni deve riprendersi, deve recuperare dallo shock emotivo che ha subìto. Lui poi è uno molto bravo mentalmente e fisicamente, bisogna dargli tempo per riprendersi”.

Quando torna in campo? La notizia sul ritorno dopo l’incidente

L’incidente stradale non permette a Victor Boniface di tornare subito in campo. Da capire se potrà farlo nel week-end mentre, ufficialmente, salta la sfida in Champions League. Stesso attaccante nigeriano che un po’ di partite fa aveva incrociato e “punito” il Milan, in Champions League.