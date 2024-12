Infortunio e tegola per Orsolini: svelati i tempi di recupero

Un’altra tegola per il Bologna che perde per infortunio Riccardo Orsolini: l’esterno, in gol nella sfida di Coppa Italia contro il Monza, è uscito per un problema fisico.

Cambio obbligato per Vincenzo Italiano, che ha usufruito di uno slot nel primo tempo della partita di Coppa Italia contro il Monza. Una vera e propria tegola per l’allenatore che perde uno dei suoi uomini migliori che, a questo punto, è in dubbio anche per le prossime sfide di campionato.

Ecco cosa è successo a Riccardo Orsolini, che si è infortunato nella partita Bologna-Monza. Problema serio per il giocatore che dopo la rete del momentaneo 2-0, ha chiesto immediatamente il cambio a Vincenzo Italiano.

E’ sempre un pericolo giocare più partite in una settimane. C’è sempre il rischio che si faccia male qualcuno ed è proprio quello che è accaduto durante Bologna-Monza di Coppa Italia, con il cambio obbligato da parte di Vincenzo Italiano dopo l’infortunio di Riccardo Orsolini.

Dopo la notizia dello stop di Dallinga, un’altra brutta tegola per il tecnico che deve fare i conti con questo nuovo problema in attacco. Situazione da monitorare per il giocatore, uno dei migliori di questo avvio di campionato.

Bologna: infortunio per Orsolini

Momento sfortunato per il Bologna che deve fare i conti con la lista degli infortunati, che aumenta giorno dopo giorno.

Prima De Silvestri, poi Dallinga e adesso anche Orsolini. Italiano è nei guai in vista delle prossime partite di campionato e Champions League.

Il tecnico attende gli esami strumentali prima di rendersi conto del reale danno subito da Orsolini, che è uscito dolorante in occasione della rete messa a segno in Coppa Italia contro il Monza.

Subito dopo il gol, infatti, Orsolini ha immediatamente richiamato l’attenzione della panchina chiedendo il cambio. Si è fermato a causa di un problema muscolare: adesso c’è attesa riguardo l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero di Orsolini.

Infortunio Orsolini Bologna

Secondo le prime indiscrezioni, Orsolini ha avvertito un dolore al flessore ed è per questo motivo che si è accasciato a terra chiedendo la sostituzione, che è avvenuta poco prima della fine del primo tempo.

I prossimi giorni saranno decisivi con gli esami strumentali che chiariranno meglio l’entità del problema fisico del capitano rossoblù. C’è tanta attesa per Italiano che dovrà già studiare delle alternative per sostituire il suo numero 7.