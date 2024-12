Infortunio e problema in attacco: il mister è nei guai

Ancora un problema per l’allenatore che deve fare i conti con questo infortunio. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero dell’attaccante che si è fatto male durante l’allenamento.

Continuano ad aumentare il numero di infortunati. Mai come quest’anno, infatti, ci sono tanti giocatori alle prese con problemi fisici. Fra le big e le squadre medie è comune trovare giocatori che in questo momento sono indisponibili.

Alla lista si è aggiunto anche l’attaccante che non prenderà parte alle prossime partite di Serie A. Un problema non di poco conto per l’allenatore che in quel reparto può contare su pochi uomini a sua disposizione.

Ecco perché uno dei giocatori a disposizione del tecnico sarà chiamato agli straordinari. Svelati tutti i dettagli riguardo l’indisponibilità dell’attaccante.

Momento negativo per l’attaccante, arrivato in Italia con tante aspettative ed entusiasmo. In questo momento, però, le cose non stanno dando ragione al giocatore che in questo momento risulta anche infortunato.

Problema serio per il mister che adesso dovrà valutare attentamente le sue condizioni anche in vista delle prossime sfide di campionato. Una situazione da monitorare per il giocatore che dovrà essere bravo a ritrovare la forma migliore per fare la differenza nel campionato italiano.

I tifosi sono fiduciosi e sperano in un repentino cambio di passo dell’attaccante che dovrà riprendersi dopo questo infortunio accusato in allenamento.

Infortunio per l’attaccante: ecco cosa è successo

Si attendono gli esami strumentali per capire meglio le condizioni fisiche dell’attaccante che è nella lista degli infortunati.

Il giocatore continua a vivere una situazione davvero sfortunata e non semplice, complice anche le ultime prestazioni poco positive. Ad oggi, infatti, l’olandese non si è ancora sbloccato ed è a quota zero reti in Serie A.

La Coppa Italia poteva essere un trampolino per Dallinga che si è infortunato in allenamento. Il calciatore ha riportato una contusione al polpaccio destro.

Bologna: infortunio per Dallinga

Adesso Castro è chiamato agli straordinari. La punta, infatti, che ha già conquistato il posto da titolare nel Bologna, dovrà giocare anche le prossime sfide visto che adesso Dallinga è ai box per questo infortunio.

Un problema in più per Vincenzo Italiano che adesso dovrà trovare una soluzione per sopperire all’assenza del calciatore che, nonostante lo scarso rendimento, è sempre entrato nelle ultime partite.