Berardi torna in Serie A a prezzo di saldo: tutto pronto per gennaio

Tornato a giocare dopo il grave infortunio al tendine d’Achille, Mimmo Berardi avrebbe messo nel mirino la Serie A, ma non con il Sassuolo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il numero 10 sarebbe pronto a lasciare il club della sua vita per tornare a fare la differenza nel massimo campionato italiano, già a partire da gennaio. Ovviamente il club emiliano vorrebbe che il suo capitano rimanesse almeno fino al termine della stagione per ottenere, insieme, la promozione in Serie A, ma l’impressione è che oramai una decisione sia stat presa, con Berardi intenzionato a lasciare il Sassuolo già nel prossimo calciomercato.

Appresa, ed accettata, la notizia, i neroverdi non hanno potuto fare altro che fissare il prezzo del cartellino del loro capitano, ad un prezzo di saldo rispetto a quello che andavano richiedendo fino ad un paio di anni fa.

Berardi torna subito in Serie A: le cifre

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi, che finalmente sembrerebbe essersi messo alle spalle il grave infortunio al tendine d’Achille che difatti l’ha tento lontano dai campi per quasi un anno. In silenzio il numero 10 del Sassuolo ha lavorato per tornare più forte di prima, e così è stato, come confermano gli incredibili numeri registrati fino a qui in stagione.

Berardi ha dimostrato e confermato di essere di una categoria superiore rispetto alla Serie B, anche perché in 7 apparizioni ha fornito altrettanti assist ai compagni e segnato un gol. Questo ha inevitabilmente fatto tornare il nome dell’esterno azzurro in auge, con gennaio che potrebbe rappresentare essere il mese del suo ritorno in Serie A dopo appena 6 mesi. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma la nuova, irrisoria, valutazione del 10 neroverde avrebbe fatto attirare su di sé l’attenzione di alcune delle migliori squadre italiane che avrebbero iniziato a fiutare l’affare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, per lasciar partire Berardi nel prossimo calciomercato invernale il Sassuolo chiederebbe almeno 15 milioni di euro, valutazione ben lontana dai 40 che solo qualche anno fa l’ad Carnevali andava richiedendo per il suo numero 10.

Svelato dove giocherà Berardi da gennaio

Da gennaio Domenico Berardi tornerà a giocare in Serie A. Questo è il desiderio del 10 del Sassuolo, che questa sera, nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, cercherà di mettersi ulteriormente in mostra sfruttando gli ottimi precedenti che ha con i rossoneri.

Al momento ancora nessun club si sarebbe fatto avanti per l’attaccante azzurro, che comunque avrà a disposizione tutto il mese di dicembre per dimostrare di essere tornato quello di una volta. Considerata la cifra irrisoria con la quale andrebbe via da Sassuolo, un pensierino alcune squadre lo starebbero già iniziando a fare, con Juventus e Roma che potrebbero essere le due principali candidate all’ingaggio di Berardi, considerata anche le telenovele del passato. Staremo a vedere.