Berardi di nuovo in Serie A, l’annuncio del Sassuolo

Il calciomercato di gennaio si avvicina e si parla già di quello che può essere il grande ritorno di Domenico Berardi in Serie A dopo il terribile infortunio.

Perché il capitano del Sassuolo dopo aver passato una carriera intera in Emilia Romagna ora è pronto ad una nuova avventura ad età ormai matura e con la volontà di fare il definitivo salto di qualità. Intanto, ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il futuro del calciatore Berardi che guarda avanti.

Il giocatore ha già perso la sua occasione più e più volte, perché in questi ultimi anni soprattutto c’erano su di lui ad un passo dal prenderlo club come Juventus, Roma, Atalanta ora è pronto a prendersi ciò che il destino gli ha tolto tra i rifiuti del Sassuolo e per il tremendo infortunio che l’ha costretto a fermare la sua carriera sul più bello.

L’operazione al tendine d’Achille dei mesi scorsi ha tenuto fermo a lungo Berardi che non ha trovato quindi una squadra che potesse puntare su di lui nel mercato estivo, ma ci sarà chi potrà farlo per quello invernale di gennaio. Perché in Serie A ora ci sono diversi club pronto a prenderlo e puntare su di lui.

Calciomercato Serie A: riportano Berardi subito

Dopo essersi imposto in Serie A con la maglia del Sassuolo ottenendo grandi risultati a livello personale ha trovato anche la convocazione con la maglia della Nazionale per questo ora Berardi può seriamente puntare ad ottenere un altro contratto importante ma questa volta con una big in Italia. A gennaio si aprirà forse la sua ultima grande occasione considerando che si trova in Serie B.

Tra le varie squadre interessate a Berardi ci sono Atalanta, Fiorentina, Juventus, Milan e Lazio che possono cogliere l’occasione al volo e provare a puntare sul giocatore mancino che vuole cercare di fare il salto di qualità definitivo e raggiungere un club che gli possa dare anche la possibilità di giocare in Europa.

Intanto, proprio nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha confermato l’idea del Sassuolo che resta quella di puntare su Berardi ancora per questa stagione e la sua speranza è quella che possa restare con il club neroverde fino alla fine per provare a tornare in Serie A e aiutare i giovani.