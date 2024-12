Sfrattato e lasciato per strada: Icardi è nei guai

Non è semplicissimo essere Mauro Icardi in quest’ultimo periodo. L’attaccante argentino non se la starebbe infatti passando per nulla bene.

Oltre ad essere costretto a rimanere fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato, l’ex Inter si sarebbe ritrovato in un mare di guai che rischia seriamente di affogarlo se non domato a dovere. La situazione è in continuo evolversi, con Icardi che nelle scorse ore ha addirittura avuto la visita delle forze dell’ordine che, per suo stupore, lo hanno invitato a lasciare l’abitazione difatti sfrattandolo.

L’attaccante si ritrova oggi in mezzo ad una strada, convinto che però, forse, il peggio deve in realtà ancora venire.

Icardi è nei guai: è stato sfrattato di casa

Mauro Icardi non se la sta passando decisamente bene. E allora è proprio vero che alle volte i soldi non fanno la felicità. In questo momento storico della sua vita l’attaccante argentino è tutto fuorché felice, anche perché i campi da calcio non sono l’unica cosa dalla quale è costretto a rimanere piuttosto lontano.

L’ex Inter non può più infatti neanche mettere piede in casa sua, il tutto per via della ex moglie Wanda Nara, che dopo aver scoperto di essere stata tradita ne sta combinando di tutti i colori al calciatore.

L’ultima proprio la scorsa notte ha scritto Il Corriere della Sera, con la showgirl argentina che si è presentata in casa di Icardi costringendolo a lasciare casa. Difronte all’opposizione del coniuge, Wanda Nara ha ben deciso di attuare il più malefico dei piani, cambiando prima i codici di accesso all’abitazione poi chiamando la polizia denunciando la presenza in casa di armi da fuoco, che a seguito di un sopralluogo accurato delle forze dell’ordine non sarebbero state neanche rinvenute. Nonostante questo, comunque, Icardi si ritrova comunque fuori casa, ma dentro ad uno disordine dal quale difficilmente riuscirà ad uscire in tempi brevi.

Contromossa di Icardi: via con le denunce

Essendo comunque una personalità forte, ed essendosi fatto le ossa dopo gli ultimi complicati anni, Mauro Icardi avrebbe deciso di non rimanere a subire le cattiverie di Wanda Nara.

Dopo essere rimasto fuori casa, infatti, tramite l’aiuto anche dei suoi avvocati italiani, l’attaccante argentino avrebbe controdenunciato la showgirl, rea di avergli confiscato orologi e contanti presenti all’interno della casa dalla quale l’ex Inter sarebbe stato sfrattato. La situazione, comunque, preoccuperebbe e non poco le persone vicine ad Icardi, anche perché il tutto potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulla carriera del casse 1993, già in forte declino dopo la recente rottura del crociato.