Comprano Icardi: niente Serie A, destinazione a sorpresa

La convivenza con Victor Osimhen al Galatasaray sembrerebbe andare piuttosto bene, ma Mauro Icardi potrebbe cambiare maglia nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino di una società gloriosa che a gennaio, se non addirittura prima, si siederà al tavolo delle trattative con quella di Istanbul per capire i margini di riuscita di quest’operazione. L’impressione è che sia piuttosto prematuro parlare di affare fatto, ma da qui alle prossime settimane potrebbero già arrivare delle novità importanti su questo fronte, con il Galatasaray stesso che starebbe facendo le proprie valutazione anche in vista di un’eventuale acquisto di Osimhen, che per quanto sembrerebbe essere un discorso a parte, è invece collegato al futuro di Icardi.

Icardi lascia il Galatasaray, ma non per la Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mauro Icardi, che a sorpresa potrebbe lasciare il Galatasaray nel prossimo calciomercato invernale. Nessuna rottura o scontro particolare, semplicemente l’argentino potrebbe decidere di lasciare la Turchia per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

A detta di molti, Icardi sarebbe potuto tornare in Serie A, ma il legame con l’Inter non gli permetterebbe di vestire la maglia di nessun’altra squadra, se non quella nerazzurra per l’appunto. A fronte di questo l’argentino ha decisamente ridimensionato le sue ambizioni, iniziando a valutare destinazioni anche più esotiche, proprio come quella di cui si starebbe parlando con insistenza nelle ultime ore. Da capire adesso se effettivamente l’attaccante è convinto di andare a giocare in questo campionato, ma l’impressione è che difronte ad una giusta offerta tutto è possibile.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, Mauro Icardi sarebbe finito nel mirino del Monterrey CF per il prossimo calciomercato invernale. Il club messicano è alla ricerca di una nuova prima punta, e gli occhi della dirigenza si sarebbero posato proprio sull’argentino, che porterebbe risultati alla squadra non solo a livello sportivo, ma anche di notorietà e marketing.

Futuro Icardi: il Galatasaray ha deciso

Nelle ultime ore si starebbe iniziando a parlare di un possibile addio di Mauro Icardi al Galatasaray. La realtà dei fatti, al momento, sembrerebbe essere però un’altra, visto e considerato che la volontà del club di Istanbul (e del giocatore) sembrerebbe essere piuttosto chiara.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di vendere Icardi, così come l’argentino di lasciare una squadra ed un ambiente dove è finalmente tornato a sentirsi importanti dopo gli anni complicati a Parigi. Ovviamente, si sa, nel calciomercato vige la regola del “mai dire mai“, quindi la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro, ma l’impressione è che entrambe le parti siano piuttosto ferme sulla loro decisione, che solo difronte ad un’offerta irrinunciabile potrà cambiare. Forse.